Была одной из первых женщин в ВСУ: история старшего лейтенанта Ольги

Женщина в погонах — не новинка, а вызов современности украинскому обществу. Теперь женщины наравне с мужчинами разрабатывают стратегии военных действий, одевают многокилограммовую амуницию и выбивают врага из нашей земли.

Начальник разведки дивизиона отдельной десантно-штурмовой бригады старший лейтенант Ольга начала свою военную карьеру еще в 2014 году, когда принимала участие в освобождении города Счастья в Луганской области. Тогда она была в должности стрелка.

Но через девять лет российско-украинской войны карьера стремительно пошла вверх.

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Хотя начинала свою жизнь Ольга как обычная девушка: поступила на географический факультет престижного вуза страны, интересовалась проблемами окружающей среды, работала в Центральной геофизической обсерватории города Киева и даже изучала окружающую среду реки Северский Донец.

Научная работа меня увлекала и я считала, что это будет дело моей жизни, — делится девушка.

Но российское вторжение в 2014 году изменило ее планы на жизнь.

В 20 лет ушла защищать страну

После прихода россиян и аннексии Крыма девушка решила отправиться в добровольческое подразделение. Уехала на войну вместе со своим хорошим другом из организации Михаилом, который потом стал ее мужем и отцом их дочери.

Первое боевое крещение она прошла в Счастье Луганской области. Тогда девушка находилась в подразделении по усилению.

— Тот боевой опыт, который получила в добровольческом соединении, пригодился мне, когда решила продолжить военную службу уже в составе подразделения Вооруженных Сил Украины, — делится она.

После пережитого девушка ненадолго прервала свою службу, чтобы окончить гражданский вуз. Наконец, направилась на трехмесячные офицерские курсы при Национальном университете обороны имени Черняховского на факультет боевого применения подразделений наземной артиллерии.

Кстати, тогда я была одной из первых женщин, которые овладевали такой военной специальностью в ВСУ, — говорит Ольга.

Войска ДШУ привлекали ее и мужа Михаила, поэтому вместе взяли направление от одной из бригад.

— Однако на пути к осуществлению своей мечты пришлось преодолеть еще много препятствий, — вспоминает девушка. — К тому времени женщин-артиллеристов в ВСУ почти не было. Поэтому мне пришлось проходить несколько собеседований на профессиональную пригодность, в том числе с командующим ДШУ.

Он был приятно удивлен, когда узнал, что у меня есть боевой опыт, и задавал чисто профессиональные вопросы по применению артиллерии. Еще более жесткой была проверка офицерами командования артиллерии ДШВ.

Все эти испытания прошли успешно, и я получила назначение на должность командира взвода управления артиллерийской батареи. В подразделении меня приняли с уважением.

Так началась для Ольги военная карьера.

Поняла, что нужно возвращаться на передовую

24 февраля Ольге запомнилось огромными пробками и испуганными людьми. Она же спокойно одела форму и поехала на автовокзал Дарницы. Из-за отсутствия билетов пришлось идти в Дарницкий ТЦК, где уже стояла большая очередь людей.

— Там мне выдали оружие и отнесли в состав стрелкового взвода для прикрытия мобильных противотанковых расчетов Стугна и Фагот.

Тогда подразделение Ольги выдвинулось в сторону поселка Демидов в Киевской области. К сожалению, первая задача уже принесла потери подразделению.

— Наше подразделение постоянно перебрасывали на наиболее угрожающие участки обороны. Это продолжалось до второй половины марта. Затем мне позвонил мой бывший командир дивизиона и предложил возглавить должность начальника разведки дивизиона. Позже выехала на восток и присоединилась к своему подразделению, — рассказывает девушка.

С тех пор Ольга и ее подразделение побывали на многих опасных направлениях. Среди них — Лиманское. Тогда Ольга с собратьями корректировали огонь по россиянам и вели наблюдательные работы за вражескими колоннами.

Начальник разведки дивизиона отдельной десантно-штурмовой бригады старший лейтенант делится: важнейшим в ее работе является бдительность и внимательность.

— Ну и, конечно, при этом необходимо обеспечить сохранение жизни и здоровья личного состава, постоянно взаимодействовать между всеми подразделениями, участвующими в огневом поражении противника, — отмечает она.

Ольга говорит, что наибольшую долю она отдает жизни тех, кто находится на передовой. Ведь именно их умения и навыки дорого стоят врагу.

Мы должны противопоставить численности врага большую обученность, профессиональность и лучшую слаженность, — заключает Ольга.

Сейчас же горячей точкой на нашей карте боевых действий является Бахмут. Как в окрестностях Бахмута воюют новые штурмовые бригады, можно узнать из нашего другого материала.

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