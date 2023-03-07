Кульминация наступательных усилий РФ может позволить ВСУ начать контрнаступление: карта боевых действий в Украине 7 марта в режиме онлайн

Каков он, звук свободы? Он в голосе малыша, или, может, в тишине темной ночи. Возможно, он в таком редком смехе защитников или в их звонких шагах по путям, отраженным на карте боевых действий.
Каждый слышит его по-своему, но никогда не перепутает с чем-то другим. Так звучит сейчас наша страна — по-разному, но в одном темпе, в унисон.
А каждое сердце бьется в единой битве — за независимость и будущее следующих поколений.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские силы возобновили инициативу в Украине на 8 февраля, но с тех пор не смогли воспользоваться ею, чтобы получить какие-либо значимые в оперативном плане достижения.
Российские войска, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за вероятной кульминации на трех основных направлениях: вокруг Бахмута, Угледара и в Луганской области.
Ранее ISW оценивало, что украинские войска перехватили инициативу после кульминации российского наступления на Северодонецк и Лисичанск в июле 2022 года. А через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях.
Кульминация нынешних трех наступательных усилий России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление где угодно вдоль линии фронта, где они сочтут это целесообразным.
Кульминация нынешних трех наступательных усилий России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление где угодно вдоль линии фронта, где они сочтут это целесообразным.
Большие потери в живой силе и технике, которую российские военные потратили на неудачные наступательные операции в Луганской и западной части Донецкой областей, а также на незначительный в оперативном плане город Бахмут пойдут на пользу будущим контрнаступлениям Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток противник нанес 42 авиационных и пять ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов враг использовал 11 БПЛА типа Шахед-136, девять из которых были сбиты. Совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам.
Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.
Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Волчанск, Бударки Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.
Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Васильевка и Ивановское — успеха не имел.
Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелы подверглись, в частности, Времевка Донецкой области, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Шляховое, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.
Интересно как это — видеть врага менее 300 м от тебя? Ранее мы рассказывали, что переживают украинские военные на “нуле”.
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