Кульминация наступательных усилий РФ может позволить ВСУ начать контрнаступление: карта боевых действий в Украине 7 марта в режиме онлайн

Каков он, звук свободы? Он в голосе малыша, или, может, в тишине темной ночи. Возможно, он в таком редком смехе защитников или в их звонких шагах по путям, отраженным на карте боевых действий.

Каждый слышит его по-своему, но никогда не перепутает с чем-то другим. Так звучит сейчас наша страна — по-разному, но в одном темпе, в унисон.

А каждое сердце бьется в единой битве — за независимость и будущее следующих поколений.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские силы возобновили инициативу в Украине на 8 февраля, но с тех пор не смогли воспользоваться ею, чтобы получить какие-либо значимые в оперативном плане достижения.

Российские войска, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за вероятной кульминации на трех основных направлениях: вокруг Бахмута, Угледара и в Луганской области.

Ранее ISW оценивало, что украинские войска перехватили инициативу после кульминации российского наступления на Северодонецк и Лисичанск в июле 2022 года. А через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях.

Кульминация нынешних трех наступательных усилий России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление где угодно вдоль линии фронта, где они сочтут это целесообразным.

Большие потери в живой силе и технике, которую российские военные потратили на неудачные наступательные операции в Луганской и западной части Донецкой областей, а также на незначительный в оперативном плане город Бахмут пойдут на пользу будущим контрнаступлениям Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес 42 авиационных и пять ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов враг использовал 11 БПЛА типа Шахед-136, девять из которых были сбиты. Совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Васильевка и Ивановское — успеха не имел.

Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелы подверглись, в частности, Времевка Донецкой области, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Шляховое, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

Интересно как это — видеть врага менее 300 м от тебя? Ранее мы рассказывали, что переживают украинские военные на “нуле”.

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