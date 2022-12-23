Меньшая версия, но так же убийственна: что известно о дронах-камикадзе Shahed-131

Россияне начали использовать для своих террористических атак по Украине дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131 — меньшую версию Shahed-136.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 20 декабря.
Читай, в чем разница между этими двумя БпЛА и какие характеристики Shahed-131.
В общем, Shahed-131 и Shahed-136 работают по аналогичному принципу и унифицированы в деталях и электронике. Они имеют идентичную компоновку и сконструированы по аэродинамической схеме летучие крылья.
Мы видим применение БпЛА Shahed-136, сейчас еще и используют Shahed-131 — это меньшая версия у них. Они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 — меньший дрон.
Мы видим применение БпЛА Shahed-136, сейчас еще и используют Shahed-131 — это меньшая версия у них. Они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 — меньший дрон.
Но мы все прекрасно понимаем, что это дроны иранского производства, — говорит Игнат.
Shahed-131 имеет другой мотор, чем Shahed-136. Если в первом применяют двигатель Ванкеля Shahed-783/788, то во втором — поршневой.
Фото: Милитарный
Вот основные характеристики иранского БпЛА Shahed-131:
Предположительно, Shahed-131 находится на вооружении Ирана с 2019 года. В Украине впервые заметили использование этого беспилотника 13 октября. Тогда остатки дрона-камикадзе были обнаружены на территории Макаровского района Киевской области.
Беспилотники предназначены для поражения целей на дальнем расстоянии. Читай, как спастись от удара дрона-камикадзе на улице и дома.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.