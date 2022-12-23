Менша версія, але так само вбивча: що відомо про дрони-камікадзе Shahed-131

Росіяни почали використовувати для своїх терористичних атак по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131 — меншу версію Shahed-136.
Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу 20 грудня.
Читай, у чому різниця між цими двома БпЛА та які характеристики Shahed-131.
Загалом Shahed-131 та Shahed-136 працюють за аналогічним принципом та уніфіковані в деталях та електроніці. Вони мають ідентичне компонування та сконструйовані за аеродинамічною схемою летючі крила.
Ми бачимо застосування БпЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 — це менша версія у них. Вони маркують як Герань-2, а це Герань-1 — менший дрон.
Ми бачимо застосування БпЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 — це менша версія у них. Вони маркують як Герань-2, а це Герань-1 — менший дрон.
Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва, — каже Ігнат.
Shahed-131 має інший мотор, ніж Shahed-136. Якщо в першому застосовують двигун Ванкеля Shahed-783/788, то у другому — поршневий.
Фото: Мілітарний
Ось основні характеристики іранського БпЛА Shahed-131:
Імовірно, Shahed-131 перебуває на озброєнні в Ірану з 2019 року. В Україні вперше помітили використання цього безпілотника 13 жовтня. Тоді рештки дрону-камікадзе знайшли на території Макарівського району Київської області.
Безпілотники призначені для ураження цілей на дальній відстані. Читай, як врятуватись від удару дрона-камікадзе на вулиці та вдома.
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