Менша версія, але так само вбивча: що відомо про дрони-камікадзе Shahed-131

Росіяни почали використовувати для своїх терористичних атак по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131 — меншу версію Shahed-136.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу 20 грудня.

Читай, у чому різниця між цими двома БпЛА та які характеристики Shahed-131.

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Shahed-131 VS Shahed-136

Загалом Shahed-131 та Shahed-136 працюють за аналогічним принципом та уніфіковані в деталях та електроніці. Вони мають ідентичне компонування та сконструйовані за аеродинамічною схемою летючі крила.

Ми бачимо застосування БпЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 — це менша версія у них. Вони маркують як Герань-2, а це Герань-1 — менший дрон.

Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва, — каже Ігнат.

Shahed-131 має інший мотор, ніж Shahed-136. Якщо в першому застосовують двигун Ванкеля Shahed-783/788, то у другому — поршневий.

Shahed-131: характеристики

Ось основні характеристики іранського БпЛА Shahed-131:

Вага — 135 кг.

Вага бойової частини — 10−15 кг.

Бойова частина — осколково-фугасна.

Заявлена дальність польоту — 900 км.

Довжина — 2,6 м.

Розмах крил — 2,2 м.

Наведення — інерціальне або по GPS.

Корпус — вуглецеве волокно та внутрішні металеві опори.

Ціна — $20-30 тисяч (за оцінками The Institute for Science and International Security).

Імовірно, Shahed-131 перебуває на озброєнні в Ірану з 2019 року. В Україні вперше помітили використання цього безпілотника 13 жовтня. Тоді рештки дрону-камікадзе знайшли на території Макарівського району Київської області.

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