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Менша версія, але так само вбивча: що відомо про дрони-камікадзе Shahed-131

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 10:30
Безпілотник Shahed-131: характеристики та як працює
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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