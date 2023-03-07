Україна

Кульмінація наступальних зусиль РФ може дозволити ЗСУ почати контрнаступ: карта бойових дій в Україні 7 березня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Березня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:07:05
Бахмут сьогодні: Череватий про ситуацію у місті та його оборону
На Бахмуті сконцентровані найкращі військові розуми: Череватий про ситуацію у місті та доцільність його оборони
0:04:25
Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку
Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової
Карта бойових дій в Україні
Постійні атаки на Бахмут та конфлікт у керівництві окупантів: карта бойових дій в Україні 6 березня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
0:07:05
Бахмут сьогодні: Череватий про ситуацію у місті та його оборону

На Бахмуті сконцентровані найкращі військові розуми: Череватий про ситуацію у місті та доцільність його оборони
Карта бойових дій в Україні
Кульмінація наступальних зусиль РФ може дозволити ЗСУ почати контрнаступ: карта бойових дій в Україні 7 березня в режимі онлайн
0:04:25
Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку
Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової
0:01:19
Кривонос Семен
Крок до ЄС та боротьби з корупцією? Кого призначили новим головою НАБУ та що про нього відомо
Карта бойових дій в Україні
Постійні атаки на Бахмут та конфлікт у керівництві окупантів: карта бойових дій в Україні 6 березня в режимі онлайн
0:02:58
Легіонер із США Майкла про рішення воювати за Україну
Я захоплююся українським духом! Історія легіонера із США про бажання воювати за Україну
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Відновити зір після важкого поранення — можливо! Як працює єдиний в Україні банк рогівки
0:03:30
землетруси в Одесі
Під загрозою як прибережна зона, так і історичний центр: чи очікувати на потужні землетруси в Одесі
0:02:56
Творчість на фронті
Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва
Більше відео
Бахмут сьогодні: Череватий про ситуацію у місті та його оборону
Читати далі
На Бахмуті сконцентровані найкращі військові розуми: Череватий про ситуацію у місті та доцільність його оборони
Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку
Читати далі
Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь