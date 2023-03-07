Кульмінація наступальних зусиль РФ може дозволити ЗСУ почати контрнаступ: карта бойових дій в Україні 7 березня в режимі онлайн

Який він, звук свободи? Він у голосі малюка, чи, може, у тиші найтемнішої ночі. Можливо, він у такому рідкісному сміху захисників, чи у їхніх дзвінких кроках по шляхах, що відображені на карті бойових дій.

Кожен чує його по-своєму, але ніколи не переплутає з чимось іншим. Так звучить зараз наша країна — по-різному, але в одному темпі, в унісон.

А кожне серце б’ється в єдиному ритмі — за незалежність та майбутнє наступних поколінь.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські сили відновили ініціативу в Україні станом на 8 лютого, але з того часу не змогли скористатися нею, щоб отримати будь-які значущі в оперативному плані досягнення.

Російські війська, ймовірно, втратять ініціативу в Україні протягом найближчих місяців через ймовірну кульмінацію на трьох основних напрямках: навколо Бахмуту, Вугледару та у Луганській області.

Раніше ISW оцінювало, що українські війська перехопили ініціативу після кульмінації російського наступу на Сєвєродонецьк і Лисичанськ у липні 2022 року. А через кілька місяців провели контрнаступальні операції, в результаті яких було звільнено значні ділянки території в Харківській і Херсонській областях.

Кульмінація нинішніх трьох наступальних зусиль Росії, ймовірно, дозволить українським силам розпочати контрнаступ будь-де вздовж лінії фронту, де вони вважатимуть це доцільним.

Великі витрати у живій силі та техніці, які російські військові витратили на невдалі наступальні операції в Луганській і західній частині Донецької областей, а також на незначне в оперативному плані місто Бахмут, підуть на користь майбутнім контрнаступам України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав 42 авіаційних та п’ять ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БПЛА типу Шахед-136, дев’ять з яких було збито. Здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, не рахуючись із втратами, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське — успіху не мав.

Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області, а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

Цікаво як це — бачити ворога за менш як 300 м від тебе? Раніше ми розповідали, що переживають українські військові на “нулі”.

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