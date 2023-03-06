Украинское общество всю свою историю закалялось и выступало против силовой власти россиян. Сейчас, за более чем девять лет войны и год от развертывания полномасштабного наступления россиян, украинцы говорят: сосед никуда не исчезнет, так что стоит научиться жить с россиянами под боком.

Но как это — видеть врага менее чем в 300 м от тебя? Журналисты The New York Times рассказали и показали, что переживают украинские военные “на нуле”.

Окопная война

Украинские военные называют это нулевой позицией. Военный 79-й десантно-штурмовой бригады Богдан видит своего врага невооруженным глазом. Россияне копают позиции. Потому что, чтобы выжить здесь, надо копать.

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А чтобы поразить врага, нужно взять пулемет и выстрелить из-за мешков с песком. Богдан это делает профессионально и хладнокровно. Залп ответа — тишина.

Эту тактику узнали бы солдаты мировой войны: что такое окопная война и как воюют две армии “на нуле” / 2 Фотографии

Окопная война — она же траншейная, или позиционная война, предполагает ведение боевых действий на сплошных участках фронта. Как правило, в окопной войне характерны плотные войска и инженерное обеспечение позиций. Основная цель такой войны — сохранить занятые позиции и истощить противника как в физическом, так и в экономическом смысле.

Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что подобная война характеризуется короткими атаками, а сами военные действия не дают значительного результата.

Это крайняя точка линии фронта на востоке Украины. Здесь, среди степей, есть множество способов убить или быть убитым.

Над головами постоянно гудят вражеские вертолеты и разведывательные БПЛА, а в любую минуту может начаться наступление российской пехоты.

Возле Марьинки россиянам не удалось ничего захватить. Однако сам город превратился в пепелище. Не сумев прорвать украинские линии там почти в течение года, россияне пересмотрели свою тактику: теперь они небольшими штурмовыми группами пытаются пробить дыры в украинской обороне.

Об этом свидетельствует российское пособие по военному делу, которое захватили украинцы.

Журналисты говорят: когда побывали в окопах “на нуле”, стало понятно, почему врагам так трудно прорываться в укрепленные траншеями места. Но вместе с тем тяжело и обороняться от постоянных наступлений россиян. Это видно по затуманенным и залитым кровью глазам украинских бойцов.

Тактика россиян

Военные признались, что на этой войне готовы умереть, потому что речь идет о выживании не только для них, но и для целой нации. 79-й является одним из элитных подразделений Украины, и его силы сражались с россиянами в степях, лесах и разрушенных городах.

Украинские военные называют эти группы “пушечное мясо” из-за высокого уровня уничтожения.

Украинские бойцы, свидетели атак вблизи, говорят: россияне часто отправляют первую волну пехоты на штурм траншеи, зная, что они будут убиты. Российские наблюдатели фиксируют огневые позиции украинских военных и открывают по этим местам шквал минометов и артиллерии. Затем набегает вторая волна российской пехоты, пытаясь проникнуть в траншею.

Это жестокая тактика, которую более столетия назад узнали бы военные Первой мировой войны.

Несмотря на все, россияне то и дело пытаются прорвать украинскую линию обороны. Зачастую это делается бронетехникой и танками. По словам украинских военных, враг все еще рассчитывает на массовый штурм.

Украинцы понимают, что такой день все-таки наступит. И тогда они готовы пойти в открытую, прямую атаку на врага.

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