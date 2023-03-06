Постоянные атаки на Бахмут и конфликт в руководстве оккупантов: карта боевых действий в Украине 6 марта в режиме онлайн

Маленькие шаги кажутся незаметными. Но некоторые имеют сверхвысокую цену. Для кого-то первые шаги ребенка — на вес золота. В то же время, для всех украинцев даже сдвиг на несколько сантиметров на карте боевых действий — ценой не в одну жизнь.

За все века борьбы за независимость Украины наша родная земля словно вся пропитана кровью наших предков и современников.

Так что наши территории — это сами мы, в прошлом, настоящем и будущем. И именно на ней решается судьба последующих поколений и мира.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что, вероятно, российское руководство изменило тактику ведения боя под Бахмутом. Теперь есть возможность, что захватчики стремятся оттеснить украинских защитников.

Это, в частности, обусловлено тем, что украинское командование дало сигнал, что скорее всего отступит, чем будет рисковать попасть в окружение.

В то же время, заметны проблемы на территории страны-агрессора. В частности, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картапалов призвал российские компании покупать собственные системы ПВО.

Кроме того, вагнеровцы открыли по крайней мере три новых центра вербовки в российских спортивных клубах, поскольку не имеют более старого доступа к заключенным и понесли немалые потери в войне против Украины, особенно под Бахмутом.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области. А также Студенок, Будивельное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфиное и Садки Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терново и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области, Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов.

Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них Новоселка, Времевка Донецкой области, Зализничное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области. А также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. В феврале текущего года Путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об “успехах” 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова отправляться в бессмысленное наступление, в которое их отправляют без какого-либо обеспечения и подготовки против хорошо укрепленных позиций ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления противника.

Коллаборантские власти в Крыму, похоже, понимают, что их время истекает. На полуострове роют окопы на пляжах, проверяют систему обороны, а некоторые вывозят свои семьи в Россию. Читай, что украинские спецслужбы рассказали о возможных замыслах россиян и причинах введения комендантского часа в Крыму.

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