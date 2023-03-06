Постоянные атаки на Бахмут и конфликт в руководстве оккупантов: карта боевых действий в Украине 6 марта в режиме онлайн

Маленькие шаги кажутся незаметными. Но некоторые имеют сверхвысокую цену. Для кого-то первые шаги ребенка — на вес золота. В то же время, для всех украинцев даже сдвиг на несколько сантиметров на карте боевых действий — ценой не в одну жизнь.
За все века борьбы за независимость Украины наша родная земля словно вся пропитана кровью наших предков и современников.
Так что наши территории — это сами мы, в прошлом, настоящем и будущем. И именно на ней решается судьба последующих поколений и мира.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что, вероятно, российское руководство изменило тактику ведения боя под Бахмутом. Теперь есть возможность, что захватчики стремятся оттеснить украинских защитников.
Это, в частности, обусловлено тем, что украинское командование дало сигнал, что скорее всего отступит, чем будет рисковать попасть в окружение.
В то же время, заметны проблемы на территории страны-агрессора. В частности, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картапалов призвал российские компании покупать собственные системы ПВО.
Кроме того, вагнеровцы открыли по крайней мере три новых центра вербовки в российских спортивных клубах, поскольку не имеют более старого доступа к заключенным и понесли немалые потери в войне против Украины, особенно под Бахмутом.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток противник нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области. А также Студенок, Будивельное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфиное и Садки Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терново и Дворичанское Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области, Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов.
Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.
Совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них Новоселка, Времевка Донецкой области, Зализничное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области. А также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.
В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. В феврале текущего года Путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об “успехах” 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.
По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова отправляться в бессмысленное наступление, в которое их отправляют без какого-либо обеспечения и подготовки против хорошо укрепленных позиций ВСУ.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления противника.
Коллаборантские власти в Крыму, похоже, понимают, что их время истекает. На полуострове роют окопы на пляжах, проверяют систему обороны, а некоторые вывозят свои семьи в Россию. Читай, что украинские спецслужбы рассказали о возможных замыслах россиян и причинах введения комендантского часа в Крыму.
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