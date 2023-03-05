Комендантский час в Крыму! Украинские спецслужбы рассказали о возможных замыслах россиян

Коллаборантские власти в Крыму, похоже, понимают, что их время истекает. На полуострове роют окопы на пляжах, проверяют систему обороны, а некоторые вывозят свои семьи в Россию. Кроме этого, во временно оккупированном Крыму так называемые российские власти решили ввести комендантский час.
“Власть” комментирует, что причиной такого решения стали “атаки украинскими беспилотниками” и “активизация украинских ДРГ”.
Комендантский час в Крыму объявил коллаборант Сергей Аксенов. Однако действия россиян всегда подлые. Источники Вікон в спецслужбах отмечают, что есть, по меньшей мере, три варианта того, что задумали оккупанты.
Оккупантская “власть” в Крыму сообщила о ряде мер, направленных на “защиту от террористических атак”. В Крыму вводят:
Источники Вікон в спецслужбах считают, что россияне могут бояться украинских ДРГ, но не располагают информацией о реальной ситуации. Россияне тоже могли самостоятельно придумать серию терактов.
Такие действия могут свидетельствовать о том, что оккупационные власти боятся украинских ДРГ, но не владеют информацией об их реальном наличии или возможном местонахождении.
Такие действия могут свидетельствовать о том, что оккупационные власти боятся украинских ДРГ, но не владеют информацией об их реальном наличии или возможном местонахождении.
Второй вариант — усиление мер по мобилизации в вооруженные силы России населения АР Крым. Третий (худший) — Россия готовит серию терактов, таких как “мешки с сахаром”, для обвинения в этом Украины. Таким образом хотят минимизировать количество возможных свидетелей, — комментируют в спецслужбах.
13 сентября 1999 года на Каширском шоссе в Москве произошел теракт в многоэтажном здании. В подвал дома занесли взрывчатку под видом мешков с сахаром. Погибли 124 человека. Подобных терактов была целая серия.
Официальная версия российских властей — теракты были профинансированы руководителями незаконного вооруженного формирования Исламский институт Кавказ. Однако есть другие теории, которые говорят о том, что в терактах виноваты ФСБ и Владимир Путин. Вроде бы так хотели запугать россиян на фоне конфликта в Дагестане и Ичкерии.
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