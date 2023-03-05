Комендантский час в Крыму! Украинские спецслужбы рассказали о возможных замыслах россиян

Коллаборантские власти в Крыму, похоже, понимают, что их время истекает. На полуострове роют окопы на пляжах, проверяют систему обороны, а некоторые вывозят свои семьи в Россию. Кроме этого, во временно оккупированном Крыму так называемые российские власти решили ввести комендантский час.

“Власть” комментирует, что причиной такого решения стали “атаки украинскими беспилотниками” и “активизация украинских ДРГ”.

Комендантский час в Крыму объявил коллаборант Сергей Аксенов. Однако действия россиян всегда подлые. Источники Вікон в спецслужбах отмечают, что есть, по меньшей мере, три варианта того, что задумали оккупанты.

Сейчас также смотрят

Ограничительные меры в Крыму

Оккупантская “власть” в Крыму сообщила о ряде мер, направленных на “защиту от террористических атак”. В Крыму вводят:

усиление охраны порядка и разных объектов;

ограничение движения транспортных средств на въезд и выезд из Крыма;

комендантский час;

скорректированные графики централизованной подачи воды;

контроль за распределением и продажей пищевых продуктов и предметов первой необходимости;

ограничение продажи алкоголя.

Что могут означать ограничения и комендантский час в Крыму

Источники Вікон в спецслужбах считают, что россияне могут бояться украинских ДРГ, но не располагают информацией о реальной ситуации. Россияне тоже могли самостоятельно придумать серию терактов.

Такие действия могут свидетельствовать о том, что оккупационные власти боятся украинских ДРГ, но не владеют информацией об их реальном наличии или возможном местонахождении.

Второй вариант — усиление мер по мобилизации в вооруженные силы России населения АР Крым. Третий (худший) — Россия готовит серию терактов, таких как “мешки с сахаром”, для обвинения в этом Украины. Таким образом хотят минимизировать количество возможных свидетелей, — комментируют в спецслужбах.

“Мешки с сахаром”: что это за теракт

13 сентября 1999 года на Каширском шоссе в Москве произошел теракт в многоэтажном здании. В подвал дома занесли взрывчатку под видом мешков с сахаром. Погибли 124 человека. Подобных терактов была целая серия.

Официальная версия российских властей — теракты были профинансированы руководителями незаконного вооруженного формирования Исламский институт Кавказ. Однако есть другие теории, которые говорят о том, что в терактах виноваты ФСБ и Владимир Путин. Вроде бы так хотели запугать россиян на фоне конфликта в Дагестане и Ичкерии.

Ранее мы рассказывали о деятельности украинских партизан в Крыму и как присоединиться к ним.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!