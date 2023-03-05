Комендантська година у Криму! Українські спецслужби розповіли про можливі задуми росіян

Колаборантська влада у Криму, схоже, розуміє, що її час спливає. На півострові риють окопи на пляжах, перевіряють систему оборони, а дехто вивозить свої родини в Росію. Крім цього, в тимчасово окупованому Криму так звана російська влада вирішила вводить комендантську годину.

“Влада” коментує, що причиною такого рішення стали “атаки українськими безпілотниками” та “активізацію українських ДРГ”.

Комендантську годину у Криму оголосив колаборант Сергій Аксьонов. Проте дії росіян завжди є підступними. Джерела Вікон у спецслужбах відзначають, що є щонайменше три варіанти того, що задумали окупанти.

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Обмежувальні заходи в Криму

Окупантська “влада” в Криму повідомила про низку заходів, які направлені на “захист від терористичних атак”. У Криму вводять:

посилення охорони порядку та різних об’єктів;

обмеження руху транспортних засобів на в’їзд та виїзд із Криму;

комендантську годину;

скориговані графіки централізованої подачі води;

контроль за розподілом та продажем харчових продуктів та предметів першої необхідності;

обмеження продажу алкоголю.

Що можуть означати обмеження та комендантська година в Криму

Джерела Вікон у спецслужбах вважають, що росіяни можуть боятися українських ДРГ, але не мають інформації про реальну ситуацію. Росіяни також могли самостійно придумати серію терактів.

Такі дії можуть свідчити про те, що окупаційна влада боїться українських ДРГ, але не володіє інформацією про їх реальну наявність чи можливе місце перебування.

Другий варіант — посилення заходів із мобілізації до збройних сил Росії населення АР Крим. Третій (найгірший) — Росія готує серію терактів, як-от “мішки із цукром”, для звинувачення у цьому України. Так хочуть мінімізувати кількість можливих свідків, — коментують у спецслужбах.

“Мішки з цукром”: що це за теракт

13 вересня 1999 року на Каширському шосе в Москві стався теракт у багатоповерховому будинку. У підвал будівлі занесли вибухівку під виглядом мішків з цукром. Загинуло 124 особи. Подібних терактів була ціла серія.

Офіційна версія російської влади — теракти були профінансовані керівниками незаконного збройного формування Ісламський інститут Кавказ. Проте є інші теорії, що говорять про те, що у терактах винні ФСБ та Владімір Путін. Ніби так хотіли залякати росіян на тлі конфлікту в Дагестані та Ічкерії.

Раніше ми розповідали про діяльність українських партизанів у Криму та як до них долучитися.

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