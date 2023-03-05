Россияне не перестают терроризировать мирное население приграничных районов. Сегодня утром враг обстрелял Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Читай, что известно об атаке на город.

Взрывы в Купянске 5 марта

Россияне повредили объект транспортной инфраструктуры, в результате чего произошел пожар. На месте уже работают спасатели.

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Кроме того, оккупанты ударили по жилым районам Купянска. К сожалению, есть погибший.

Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина, — рассказал Синегубов.

Также повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом.

Обстрел Купянска 5 марта — фото

Глава Харьковской ОГА поделился фотографиями с места трагедии.

Разрушены жилые дома и роддом — безжалостный обстрел Купянска россиянами 5 марта / 2 Фотографии

Чтобы заботиться о своей безопасности, прислушивайся к Генштабу ВСУ, который сообщает обо всех горячих точках. Более подробную информацию тебе подскажет карта боевых действий в Украине.

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Главное фото: Олег Синегубов / Telegram