Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення прикордонних районів. Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Читай, що наразі відомо про атаку на місто.

Вибухи в Куп’янську 5 березня

Росіяни пошкодили об’єкт транспортної інфраструктури, внаслідок чого сталась пожежа. На місці вже працюють рятувальники.

Зараз також дивляться

Крім того, окупанти вгатили по житлових районах Куп’янська. На жаль, є загиблий.

Учора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше п’ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік, — розповів Синєгубов.

Також пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Обстріл Куп’янська 5 березня — фото

Голова Харківської ОДА поділився фото з місця трагедії.

Зруйновано житлові будинки та пологовий — безжальний обстріл Куп’янська росіянами 5 березня / 2 Фотографії

Щоб дбати про свою безпеку, дослухайся до Генштабу ЗСУ, який повідомляє про всі гарячі точки. Більш детальну інформацію тобі підкаже карта бойових дій в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Головне фото: Олег Синєгубов / Telegram