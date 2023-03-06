Постійні атаки на Бахмут та конфлікт у керівництві окупантів: карта бойових дій в Україні 6 березня в режимі онлайн

Маленькі кроки здаються непомітними. Та деякі мають надвисоку ціну. Для когось перші кроки дитини — на вагу золота. Водночас для всіх українців навіть зрушення на кілька сантиметрів на карті бойових дій — ціною не в одне життя.

За всі століття боротьби за незалежність України наша рідна земля ніби вся просякнута кров’ю наших предків та сучасників.

Тож наші території — це самі ми, в минулому, теперішньому та майбутньому. На ній вирішується доля наступних поколінь та питання миру у світі.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ймовірно, російське керівництво змінило тактику ведення бою під Бахмутом. Тепер є можливість, що загарбники прагнуть відтіснити українських захисників.

Це зокрема зумовлено тим, що українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж ризикує потрапити в оточення.

Водночас помітні проблеми на території країни-агресора. Зокрема голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картапалов закликав російські компанії купувати власні системи ППО.

Крім того, вагнерівці відкрили принаймні три нові центри вербування в російських спортивних клубах, оскільки не мають більше старого доступу до ув’язнених та зазнали чималих втрат у війні проти Україні, особливо під Бахмутом.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав 23 авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів ворога залишається високоймовірною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області. А також Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області, Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів.

Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.

Здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Серед них Новосілка, Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області. А також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову відправлятись в безглуздий наступ, у який їх відправляють без будь-якого забезпечення та підготовки проти добре укріплених позицій ЗСУ.

Авіація Сил оборони України за добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління противника.

Колаборантська влада у Криму, схоже, розуміє, що її час спливає. На півострові риють окопи на пляжах, перевіряють систему оборони, а дехто вивозить свої родини в Росію. Читай, що українські спецслужби розповіли про можливі задуми росіян та причини введення комендантської години в Криму.

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