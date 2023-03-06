Ночной налет дронов на Украину: что известно о новой атаке россиян

Россия продолжает свои подлые обстрелы Украины, страна-террорист наносит удары ночью, когда мирные жители уже могут спать и ничего не подозревать. В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину дронами. Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Атака на Днепропетровскую область 6 марта

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью враг атаковал Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками. Но военные из воздушного командования на Схід их уничтожили. Лысак говорит, что, вероятно, это были дроны Shahed.

— Ночь в области прошла без обстрелов. Но после шести утра агрессор ударил по Никопольскому району. Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю. Последствия атак выясняются. По предварительной информации, обошлось без жертв, — рассказал Лысак.

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Атака на Киевскую область 6 марта

В ночь на 6 марта сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью работали силы нашей ПВО.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал:

— Этой ночью враг запустил в направлении Киева БПЛА. По предварительной информации, это были поразительные боеприпасы Shahed. Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано.

Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова не добился своих целей.

Атака дронами на Украину 6 марта

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона сообщил, что враг запустил по Украине 15 дронов.

— В ночь с 5 на 6 марта 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136 с северного направления (Брянская область РФ).

13 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины, — сообщили в ВС ВСУ.

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