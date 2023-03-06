Війна в Україні

Нічний наліт дронів на Україну: що відомо про нову атаку росіян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Березня 2023, 09:40
Атака дронами на Україну 6 березня: що відомо
Фото: Facebook

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