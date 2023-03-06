Нічний наліт дронів на Україну: що відомо про нову атаку росіян

Росія продовжує підступні обстріли України, країна-терорист завдає ударів вночі, коли мирні жителі вже можуть спати й нічого не підозрювати. В ніч проти 6 березня росіяни атакували Україну дронами. Вночі у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Але військові з повітряного командування Схід їх знищили. Лисак каже, що, ймовірно, це були дрони Shahed.
— Ніч в області пройшла без обстрілів. Але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Наслідки атак з’ясовуються. За попередньою інформацією, минулося без жертв, — розповів Лисак.
У ніч на 6 березня сигнал повітряної тривоги лунав у Києві та Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі працювали сили нашої ППО.
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів:
— Цієї ночі ворог запустив в напрямку Києва БПЛА. За попередньою інформацією, це були вражаючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано.
Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов не добився своїх цілей.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону повідомив, що ворог запустив по Україні 15 дронів.
— У ніч з 5 на 6 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-131/136 з північного напрямку (Брянська область РФ).
13 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, — повідомили у ПС ЗСУ.
13 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, — повідомили у ПС ЗСУ.
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