Нічний наліт дронів на Україну: що відомо про нову атаку росіян

Росія продовжує підступні обстріли України, країна-терорист завдає ударів вночі, коли мирні жителі вже можуть спати й нічого не підозрювати. В ніч проти 6 березня росіяни атакували Україну дронами. Вночі у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Атака на Дніпропетровську область 6 березня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Але військові з повітряного командування Схід їх знищили. Лисак каже, що, ймовірно, це були дрони Shahed.

— Ніч в області пройшла без обстрілів. Але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Наслідки атак з’ясовуються. За попередньою інформацією, минулося без жертв, — розповів Лисак.

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Атака на Київську область 6 березня

У ніч на 6 березня сигнал повітряної тривоги лунав у Києві та Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі працювали сили нашої ППО.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів:

— Цієї ночі ворог запустив в напрямку Києва БПЛА. За попередньою інформацією, це були вражаючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано.

Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знов не добився своїх цілей.

Атака дронами на Україну 6 березня

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону повідомив, що ворог запустив по Україні 15 дронів.

— У ніч з 5 на 6 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-131/136 з північного напрямку (Брянська область РФ).

13 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, — повідомили у ПС ЗСУ.

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