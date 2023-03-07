Розповіді

Була однією з перших жінок у ЗСУ: історія старшої лейтенантки Ольги

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Березня 2023, 19:00
Ольга
Фото: Армія.Inform

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