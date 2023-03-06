Война в Украине

Делала все для победы и была ангелом для бойцов! Под Бахмутом погибла медик Яна “Яра” Рыхлицкая

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 марта 2023, 11:00
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