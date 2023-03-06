Делала все для победы и была ангелом для бойцов! Под Бахмутом погибла медик Яна “Яра” Рыхлицкая

Значительную роль на фронте играют медики, они спасают жизнь наших военных, постоянно рискуя своими. От российского снаряда под Бахмутом погибла боевой медик Яна “Яра” Рыхлицкая. Вместе с санитаром она эвакуировала раненых и попала под обстрел.

О Яне Рыхлицкой

Яне было 29 лет, она была волонтером и парамедиком 93-й бригады Холодный Яр. Для многих она могла быть известна как девушка с косичками. О трагедии сообщили близкие и родные Яны.

До полномасштабной войны девушка работала рекрутёром в IT. После полномасштабного вторжения россиян занималась волонтерством, помогала гражданским и военным. А в мае стала добровольцем и присоединилась ВСУ.

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Друзья о смерти Яны Рыхлицкой

— Стабилизационный пункт — это место, где раненых, вытащив из поля боя, перевязывают и готовят к долгой дороге к медикам. Поток раненых, который был на Бахмуте, я даже описать не могу. Но когда я спросила: “Как они”, (Яна — ред.) отписала: “Пока весело, целые”. За несколько часов до того, как их медицинский эвакуационный автомобиль попал под обстрел, — вспоминает подруга Яны Татьяна Зенарт.

Ее друзья говорят, что Яна делала все для победы.

— У всех тактических медиков, инструкторов по такмеду и бойцов, которым она помогла, это черный день. Отомстим. Спокойно, с холодной яростью внутри делаем свое дело, — пишет волонтер Валерий Багинский.

И ее собратья уже это делают на поле боя. Они опубликовали фото снаряда, на котором написано: “За Яру из Холодного Яра”.

Журналист Мстислав Чернов опубликовал видеокадры с Ярой, которые сделал около недели назад.

— Мои соболезнования ее семье и друзьям. И искренняя благодарность врачам, медсестрам, санитарам, водителям медицинской эвакуации, рискуя своей жизнью спасают нашу, — написал он.

Фотожурналист Сергей Нуженко опубликовал серию фото с Яной Рыхлицкой.

Медики на фронте делают невозможное. Ранее мы рассказывали историю боевого медика Марты Демьянчук о работе на фронте, попадании в блиндаж и ПТСР.

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Фото: Сергей Нуженко