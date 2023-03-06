Робила все для перемоги та була янголом для бійців! Під Бахмутом загинула медикиня Яна “Яра” Рихліцька

Значну роль на фронті відіграють медики, вони рятують життя наших військових, постійно ризикуючи своїм. Від російського снаряда під Бахмутом загинула бойова медикиня Яна “Яра” Рихліцька. Разом з санітаром вона евакуйовувала поранених та потрапила під обстріл.

Про Яну Рихліцьку

Яні було 29 років, вона була волонтеркою та парамедикинею 93-ї бригади Холодний Яр. Для багатьох вона могла бути відомою як дівчина з косичками. Про трагедію повідомили близькі та рідні Яни.

До повномасштабної війни дівчина працювала рекрутеркою в IT. Після повномасштабного вторгнення росіян займалася волонтерством, допомагала цивільним і військовим. А в травні стала доброволицею та приєдналася ЗСУ.

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— Стабілізаційний пункт — це місце, де поранених, витягши з поля бою, перев’язують і готують до довгої дороги до медиків. Потік поранених, який був на Бахмуті я навіть осягнути не можу. Але коли я спитала: “Як вони”, (Яна — ред.) відписала: “Поки весело, цілі”. За кілька годин до того, як їх медична евакуаційна автівка потрапила під обстріл, — згадує подруга Яни Тетяна Зенарт.

Її друзі кажуть, що Яна робила все для перемоги.

— У всіх тактичних медиків, інструкторів з такмеду та бійців, яким вона допомогла, це чорний день. Помстимося. Спокійно, з холодною люттю всередині, робимо свою справу, — пише волонтер Валерій Багинський.

І її побратими вже це роблять на полі бою. Вони опублікували фото снаряда, на якому написано: “За Яру з Холодного Яру”.

Журналіст Мстислав Чернов опублікував відеокадри з Ярою, які зробив близько тижня тому.

— Мої співчуття її родині та друзям. І щира подяка лікарям, медсестрам, санітарам, водіям медичної евакуації, які ризикуючи своїм життям рятують наше, — написав він.

Фотожурналіст Сергій Нуженко опублікував серію фото з Яною Рихліцькою.

Медики на фронті роблять неможливе. Раніше ми розповідали історію бойової медикині Марти Дем’янчук про роботу на фронті, влучання в бліндаж та ПТСР.

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Фото: Сергій Нуженко