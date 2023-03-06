Війна в Україні

Робила все для перемоги та була янголом для бійців! Під Бахмутом загинула медикиня Яна “Яра” Рихліцька

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Березня 2023, 11:00
Під Бахмутом загинула медикиня Яна “Яра” Рихліцька: що відомо

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