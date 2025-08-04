Площадка в честь героя: в Винницкой области увековечили память 19-летнего спортсмена

Максим Сытнюк встал на защиту Родины, как только ему исполнилось 18. Воспитанник секции смешанных единоборств и казацкого поединка как опекун мамы с инвалидностью мог и не идти на войну.

Но в 2023 году присоединился к штурмовой бригаде Нацполиции Лють. За мужество и отвагу получил награду “Золотой крест”. В августе прошлого года Максим погиб.

Его тренер вместе с семьей парня и односельчанами обустроили в Погребище Винницкой области спортплощадку в честь героя. Максим мечтал, чтобы в его микрорайоне было такое место.

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— Наш Максим ходил по этой дорожке к себе в школу. Он постоянно мечтал, как облагородить это захламленное место и сделать его комфортным, — вспоминает тренер героя Сергей Шандура.

Когда-то захламленная площадка теперь центр спортивного досуга и занятий для детей. Для Сергея защитник был как сын.

— Он ко мне пришел еще очень молодым парнем, в 14 лет. Уверенный, мотивированный, захотел заниматься смешанными единоборствами.

Сергею довольно трудно без слез говорить о своем воспитаннике, которого учил не только спорту. Вместе с ним мечтал, как когда-нибудь построят место для развития и отдыха детей.

Сидя на этом старом колодце, мы мечтали, как обустроим это место для наших ребят. Мечтали своими силами как-нибудь сделать, но, к сожалению, Максим погиб.

В войско Максим Ситнюк ушел, когда ему едва исполнилось 18. Парня взяли в штурмовую бригаду Нацполиции Лють. Мама Максима, как и тренер Сергей, отговаривали юношу, но упорный патриот не смог быть в стороне, когда враг уничтожает родную землю.

– Он добровольно определил свое направление, свой вектор. В этом направлении он захотел реализоваться. Он был очень патриотически настроенным ребенком, видевшим себя только в этом.

На тренировках Максим проводил все свое свободное время, старался быть во всем первым. Даже на войне не покидал спорт.

Спортсмен от Бога, он работал упорно, постоянно выступал, участвовал в областных соревнованиях, принимал призовые награды. Он был чемпионом Украины по казацкому поединку.

Максим был не только хорошим спортсменом, но и тренером. Умел поддержать своих воспитанников и учил: сила не в кулаках, а в дисциплине и человечности.

— Тренировал нас хорошо. Всегда нам в чем-то помогал, если были проблемы. Та в принципе только хорошее помню о нем. Защищал Украину, был героем, был нашим тренером, очень классный был, — вспоминают героя ученики Максим и Олег.

Именно для этих мальчишек Максим и мечтал о пространстве для отдыха и тренировок. Площадка — это не только место досуга, а больше памяти, где с фото смотрит мужественный юноша, которому всегда 19 лет.

— Это произошло 10 августа 2024 года. Пришло нам такое печальное известие. Он был на позициях. Они выходили на четыре дня на позиции. Как раз в этот четвертый день он должен был мне перезвонить.

Мы всегда с ним связывались по телефону, но, к сожалению, в этот день я не получил от него звонка. Получил его уже от побратимов, которые сказали, что Максим, к сожалению, погиб.

Тренер и односельчане стремятся усовершенствовать место памяти Максима Ситнюка: провести воду, построить площадку для малышей, потому что именно с ними он хотел заниматься.

Перед тем как стать на защиту родины, поступил в педагогический институт, потому что мечтал научить детей самому главному: выносливости, патриотизма и добра.

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