Площадка в честь героя: в Винницкой области увековечили память 19-летнего спортсмена

Максим Сытнюк встал на защиту Родины, как только ему исполнилось 18. Воспитанник секции смешанных единоборств и казацкого поединка как опекун мамы с инвалидностью мог и не идти на войну. Но в 2023 году присоединился к штурмовой бригаде Нацполиции Лють. За мужество и отвагу получил награду “Золотой крест”. В августе прошлого года Максим погиб. Его тренер вместе с семьей парня и односельчанами обустроили в Погребище Винницкой области спортплощадку в честь героя. Максим мечтал, чтобы в его микрорайоне было такое место.Отдал жизнь за Украину в 19: как в селе увековечили память о Максиме — Наш Максим ходил по этой дорожке к себе в школу. Он постоянно мечтал, как облагородить это захламленное место и сделать его комфортным, — вспоминает тренер героя Сергей Шандура. Когда-то захламленная площадка теперь центр спортивного досуга и занятий для детей. Для Сергея защитник был как сын. — Он ко мне пришел еще очень молодым парнем, в 14 лет. Уверенный, мотивированный, захотел заниматься смешанными единоборствами. Сергею довольно трудно без слез говорить о своем воспитаннике, которого учил не только спорту. Вместе с ним мечтал, как когда-нибудь построят место для развития и отдыха детей. Сидя на этом старом колодце, мы мечтали, как обустроим это место для наших ребят. Мечтали своими силами как-нибудь сделать, но, к сожалению, Максим погиб. В войско Максим Ситнюк ушел, когда ему едва исполнилось 18. Парня взяли в штурмовую бригаду Нацполиции Лють. Мама Максима, как и тренер Сергей, отговаривали юношу, но упорный патриот не смог быть в стороне, когда враг уничтожает родную землю. – Он добровольно определил свое направление, свой вектор. В этом направлении он захотел реализоваться. Он был очень патриотически настроенным ребенком, видевшим себя только в этом. Читать по теме Ей бы мечтать и жить: на фронте погибла 20-летняя военная Раховская территориальная громада сообщила о гибели своей землячки. Ее жизнь оборвалась под Покровском. На тренировках Максим проводил все свое свободное время, старался быть во всем первым. Даже на войне не покидал спорт. Спортсмен от Бога, он работал упорно, постоянно выступал, участвовал в областных соревнованиях, принимал призовые награды. Он был чемпионом Украины по казацкому поединку. Максим был не только хорошим спортсменом, но и тренером. Умел поддержать своих воспитанников и учил: сила не в кулаках, а в дисциплине и человечности. — Тренировал нас хорошо. Всегда нам в чем-то помогал, если были проблемы. Та в принципе только хорошее помню о нем. Защищал Украину, был героем, был нашим тренером, очень классный был, — вспоминают героя ученики Максим и Олег. Именно для этих мальчишек Максим и мечтал о пространстве для отдыха и тренировок. Площадка — это не только место досуга, а больше памяти, где с фото смотрит мужественный юноша, которому всегда 19 лет. — Это произошло 10 августа 2024 года. Пришло нам такое печальное известие. Он был на позициях. Они выходили на четыре дня на позиции. Как раз в этот четвертый день он должен был мне перезвонить. Мы всегда с ним связывались по телефону, но, к сожалению, в этот день я не получил от него звонка. Получил его уже от побратимов, которые сказали, что Максим, к сожалению, погиб. Тренер и односельчане стремятся усовершенствовать место памяти Максима Ситнюка: провести воду, построить площадку для малышей, потому что именно с ними он хотел заниматься. Перед тем как стать на защиту родины, поступил в педагогический институт, потому что мечтал научить детей самому главному: выносливости, патриотизма и добра. Также читай историю тренера и ученика, объединенных не только спортом, но и войной. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Винница, Єдині новини, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter