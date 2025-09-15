Памяти Боцмана… Мама и жена воина заказали авто, чтобы спасти других бойцов

Мама и жена Антона Колесникова, погибшего под Попасной, в память о нем заказали баги на передовую. Автомобиль, изготовленный черкасскими волонтерами, назвали Боцманом. Именно такой позывной избрал себе при жизни морпех.

Он больше всего хотел видеть свою страну свободной и независимой. Так что женщины решили конвертировать свою боль в помощь армии, частью которой был Антон.

Участник боевых действий в 20 лет: история Антона с позывным Боцман

Мама погибшего воина Наталья испытывает новую машину, которая вскоре отправится на передовую.

— Это невероятные ощущения. Дай Бог, чтобы действительно эта машина помогала ребятам. Это будет очень символично, потому что наш Антон всегда думал о других и только потом о себе. Сейчас он будто с небес будет охранять ребят, помогать и воевать вместе с ними.

Антон Колесников погиб в апреле 2022 года, защищая Попасную в Луганской области. К моменту смерти ему было 25. В течение 2,5 лет считался без вести пропавшим.

Боевой путь начал еще в 2018 году. Учился в Николаеве, проходил службу на боевых кораблях в Одессе. Затем подписал контракт и пошел служить в мариупольский гарнизон. Потом участвовал в защите города и побережья Азовского моря.

Корабль, на котором служил, оккупанты впоследствии затопили в Бердянске. После полномасштабного вторжения вывез семью из Киева, а сам присоединился к рядам ТрО. Уже в 20 лет он получил статус участника боевых действий.

— У него была мечта видеть Украину свободной, независимой. Не колеблясь, встал на ее защиту, — говорит мать погибшего героя.

Волонтеры переделали старые Жигули в баги. Взяли ходовую и двигатель, сварили новый каркас, чтобы в результате получился спецавтомобиль для военных. И теперь этот новый Боцман отправится на фронт, чтобы защищать Украину и помогать военным. Именно так, как это делал при жизни Антон.

Каждый пытается отдать честь героям по-своему. В Винницкой области в честь погибшего на фронте 19-летнего спортсмена построили спортивную площадку.

