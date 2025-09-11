Руководил эвакуацией на пороге смерти: памяти комбата Гектора

Лучшие стрелки седьмого корпуса ДШВ провели соревнования памяти комбата 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, героя Украины Виталия Бохонка с позывным Гектор.

От ранений воин умер в днепровской больнице и даже в состоянии глубокого болевого шока называл по позывным всех своих побратимов, которые в тот день также были ранены. Бойцы, служившие под его командованием, говорят, что Виталий был для них как отец.

Каким был комбат 25 ОПГБр Виталий Бохонок

Александр получил ранение во время выполнения задания вместе с Виталием. Попали под вражеский обстрел на Донецком направлении. Гектор получил очень сложные травмы, но даже в состоянии болевого шока он до последнего пытался помогать собратьям.

— Он все равно достал свою радиостанцию, запросил эвакуацию и до последнего был на связи. Он корректировал, куда эвакуационная машина должна подъехать, где мы пересядем и так далее.

29 июля 2022 года сердце Виталия остановилось в реанимации днепровской больницы. Из-за высокой ампутации и большой кровопотери врачам не удалось его спасти.

— Он для меня был жизнью, моей вселенной. Нам нужна страна сильных, здоровых и смелых людей. Свою смелость они уже показали. Хочется, чтобы все живые и здоровые вернулись домой, — говорит жена военнослужащего Лариса.

За плечами легендарного комбата десятки спецопераций на самых опасных участках фронта. В 2014 году он участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Сейчас ежегодно в память о Виталии седьмой корпус проводит масштабные стрелковые соревнования.

Майор Бохонок — кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Указом президента Виталию присвоили звание Героя Украины с награждением орденом Золотая звезда посмертно.

