Направил самолет в огне на колонну россиян…История летчика-героя Лютика

Стал Героем Украины посмертно и отдал свою жизнь и мечты за то, чтобы жили другие. Андрей Люташин с позывным Лютик направил свой пылающий самолет на колонну оккупантов, которая выдвинулась в сторону Киева в первые дни войны.

Он мечтал воспитывать внуков и спокойно стареть с любимой Таней. Но российские военные изменили ход жизни майора 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины.

24 Канал пообщался с женой пилота Татьяной Люташиной. Мы рассказываем главное из истории их жизни в материале.

Это была судьба

История их знакомства известна многим: Андрей был другом парня подруги Татьяны. Познакомились в компании, разговорились, влюбились.

Довольно быстро решили обручиться. Татьяна на предложение руки и сердца не отказала, но и утвердительно не ответила: сказала, если судьба, то они будут вместе.

Через год уже были в браке. Впоследствии родили и воспитали детей.

Андрей с детства мечтал овладеть профессией пилота истребителя. Так и вышло. В семье профессия военных оказалась наследственной: военным летчиком был отец мужа, он сам, а впоследствии и старший сын избрал военное дело.

За свою жизнь он пережил несколько сокращений, поэтому летал и на самолетах, и на вертолетах. Потом ушел в гражданскую сферу и управлял автозаправками. Но комфортно себя там не чувствовал.

Потому и вернулся в армию.

— Это было его решение. Он очень быстро прошел медкомиссию и переучился на другие виды самолетов — МиГи, — вспоминает жена. Тогда мужчина снова вернулся в свою стихию.

После начала российско-украинской войны участвовал в боевых вылетах. Но жену пытался беречь, поэтому говорил об этом уже после выполнения задания.

У мужчины уже были проблемы со здоровьем, поэтому планировал выходить на пенсию.

Говорил, что хочет домик у реки, чтобы ростить там внуков, когда они появятся, и ловить рыбу. Жаль, что не дождался внуков… — делится Татьяна.

Разрывалась на три части

Начало войны она встретила в столице. Старший сын, а затем и сам Андрей по очереди звонили и просили идти в метро, прятаться от обстрелов.

Потом выехали в область, но именно там началось самое страшное, ведь оккупанты пытались зайти в Киев через села вокруг. В конце концов женщина с младшим ребенком уехали на Запад Украины.

Ее разрывало на три части: в Киевской области остались ее родители, а старший сын и муж уже были на обороне столицы.

Своего мужа в последний раз видела еще до начала полномасштабной войны.

— Когда Андрей звонил, я старалась не показывать, что мне страшно или я расстроена. Всегда говорила, что у нас все хорошо, ведь понимала: он за нас волнуется, — вспоминает женщина.

Он обещал, что скоро все закончится… 7 марта он успел увидеться с сыном, будто готовил его к самому страшному. А уже 8 марта он, позвонив только своей матери, вылетел на свою последнюю боевую задачу.

В тот день около 16:00 женщина почувствовала, будто внутри нее что-то зацементировалось. В то же время с Андреем потеряли связь боевые побратимы.

А жена еще месяц не знала, что с ним случилось. Долго таила надежду, что он успел катапультироваться и где-то скрывался. Но вышло не так.

Он уже возвращался, когда в самолет попала российская ракета. Летел низко, так что катапультироваться не мог. Да и в плен идти не хотел.

Он развернул свой горящий самолет на колонну россиян. Последнее, что сказал: “Будем жить…”.

Мужчина был одним из “призраков Киева”. Президент Зеленский наградил его званием Героя Украины посмертно.

Муж только раз приснился Татьяне. Капеллан убедил: значит, душа спокойна…

