Он так об этом мечтал: как семья погибшего героя создала пасеку и Кумед

После тяжелейшей потери они смогли не только оправиться, но и создать бизнес в память о самом родном. Семья Лысенко из Сум потеряла на войне Романа — он был отцом, мужем, братом и сыном. Историей семейного бизнеса, ставшего смыслом жизни, делится Кордон. Медиа.

Воплотили мечту героя: как семья создала пасеку в честь своего защитника

Мечта Романа вернула семью к жизни после глубочайшего горя. Семья объединилась ради ее воплощения. Мужчина мечтал поселиться в безлюдном селе и обустроить себе пасеку. Однако при жизни он не успел этого сделать. Роман погиб на войне.

И в приграничной Сумской области дочь, жена, сестра, мама и внучка Романа решились на воплощение замысла.

Когда Рома пошел на войну, он многое переосмыслил в своей жизни. Говорил тогда: “Как я приду, а я обязательно приду, мы с тобой купим небольшой домик, будем там жить, и чтобы к нам все приезжали. И там будет маленькая пасека — для себя, для друзей…”

С начала полномасштабной войны Роман присоединился к ТРО. А с апреля 2022 года стал пулеметчиком 4-го механизированного батальона президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Мужчина был в самых горячих точках, в частности в Бахмуте. В январе 2024 года он погиб во время выполнения задания.

Но семья нашла в себе силы, чтобы жить дальше с достойной памятью о Романе. Сестра мужа Лилия пришла с идеей заняться медом. Название Кумед придумала дочь Катя. Так все и началось.

У папы, когда он встал в ряды ВСУ, был позывной Кум. И как-то оно привязалось — кумед. И мы хотим, чтобы наш кумед был связан с папой, и чтобы и о папе как можно больше узнали людей, и о нашем меде, — делится Катя.

В семье остались только женщины, поэтому помогать с пасекой взялся друг семьи Владимир. Идеи приходили постепенно. Семья выбирала баночки, глазки, мешковину, ложечки и весь дизайн. Внучка Кира стала заниматься рекламой меда.

Я рассказываю в видео, какой наш мед классный, натуральный, полезный. Помогаю придумывать новые идеи для видео.

Женщины делятся, делают акцент на натуральности меда. В селе чистый воздух, вода, поэтому этот мед именно такой, как ели наши предки. С июня 2025 года семья стала получать больше заказов. Чтобы расширяться, недавно присоединились к сумской бизнес-ассоциации For Business.

Теперь семья Лысенко сможет участвовать в грантовых программах. Сейчас Лысенки ждут свежий мед этого года.

Когда Лилия вспоминает о брате, говорит, что он был искренним и открытым, много помогал людям. Поэтому польза для людей является важной частью семейного дела.

Для нас это не только мед, для нас это продолжение жизни Ромы… И нашего тоже, мы живем этим.

Добрые истории все же встречаются в жизни. Мы рассказывали о женщине, которая спасла 200 коз из Донецкой области и начала новую жизнь вместе с ними.

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