Він так про це мріяв: як родина загиблого героя створила пасіку і КуМед

Після найважчої втрати вони змогли не лише оговтатися, а й створити бізнес у пам’ять про найріднішого. Родина Лисенків із Сум втратила на війні Романа — він був чудовим батьком, чоловіком, братом і сином. Історією родинного бізнесу, що став сенсом життя, ділиться Кордон.Медіа.

Втілили мрію героя: як родина створила пасіку на честь свого захисника

Мрія Романа повернула родину до життя після глибокого горя. Родина об’єдналася заради її втілення. Чоловік мріяв оселитися у безлюдному селі і облаштувати собі пасіку. Однак за життя він не встиг цього зробити. Роман загинув на війні.

І в прикордонній Сумській області донька, дружина, сестра, мама та внучка Романа зважилися на втілення задуму.

Коли Рома пішов на війну, він багато переосмислив у своєму житті. Говорив тоді: “Як я прийду, а я обов’язково прийду, ми з тобою купимо невеличкий будиночок, будемо там жити, і щоб до нас усі приїжджали. І там буде маленька пасіка — для себе, для друзів…”

З початку повномасштабної війни Роман долучився до ТРО. А з квітня 2022 став кулеметником 4-го механізованого батальйону президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Чоловік був у найгарячіших точках, зокрема в Бахмуті. У січні 2024 він загинув під час виконання завдання.

Та родина знайшла в собі сили, аби жити далі з гідною пам’яттю про Романа. Сестра чоловіка Лілія прийшла з ідеєю зайнятися медом. Назву Кумед вигадала донька Катя. Так усе й почалося.

У тата, коли він став до лав ЗСУ, було псевдо Кум. І якось воно прив’язалося — кумед. І ми хочемо, щоб наш кумед був пов’язаний з татом, і щоб і про тата якомога більше дізналися людей, і про наш мед, — ділиться Катя.

У родині лишилися тільки жінки, тож допомагати з пасікою взявся друг родини Володимир. Ідеї приходили поступово. Родина вибирала баночки, очки, мішковину, ложечки і весь дизайн. Онучка Кіра стала займатися рекламою меду.

Я розповідаю у відео, який наш мед класний, натуральний, корисний. Допомагаю придумувати нові ідеї для відео.

Жінки діляться, що роблять акцент на натуральності меду. У селі чисте повітря, вода, тож цей мед саме такий, як їли наші пращури. З червня 2025 родина стала отримувати більше замовлень. Аби розширюватися, нещодавно приєдналися до сумської бізнес-асоціації For Business.

Тепер родина Лисенків зможе брати участь у грантових програмах. Нині Лисенки чекає на цьогорічний свіжий мед.

Коли Лілія згадує про брата, каже, що він був щирим і відкритим, багато допомагав людям. Тож саме користь для людей є важливою частиною сімейної справи.

Для нас це не тільки мед, для нас це — продовження життя Роминого… І нашого теж — ми живемо цим.

Добрі історії все ж трапляються у житті. Ми розповідали про жінку, яка врятувала 200 кіз з Донецької області і почала нове життя разом із ними.

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