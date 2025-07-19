Історії Розповіді

Купив усе, на що дивилася старенька: як волонтер зробив добро для 84-річної бабусі

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Липня 2025, 17:00
волонтер купив бабусі продуктів

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