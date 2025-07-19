Купив усе, на що дивилася старенька: як волонтер зробив добро для 84-річної бабусі

Коли не можеш дивитися на війну і трагічні новини, бо стрічка цим переповнена, хочеться побачити щось таке, що дарує надію у ці темні часи. Наприклад, як хтось знаходить допомогу, як приділяють увагу діткам і літнім людям, найменш захищеним.

Сьогодні ми поділимося справді доброю історією. Про волонтера, який купив бабусі на ринку все те, за що вона б не змогла заплатити сама — все найнеобхідніше і дуже смачне.

Втратила чоловіка у 27 і все життя присвятила дітям: історія бабусі

Останнім часом, на щастя, з’явилися і хороші тренди. А саме тренд на доброту та допомогу одне одному. Молодь починає заводити блоги про допомогу літнім людям — там показують, як купують у бабусь квіти, їжу, ліки чи просто роблять для них добро.

На такий контент є свій глядач, і немало! Адже тебе точно розчулить відео, як бабусі купують продукти, про які вона і мріяти на мізерну пенсію не могла. А надто слова вдячності та щирі сльози старенької…

24-річний волонтер Михайло Дідушок веде саме такий блог. Він поділився щемким відео, як купив літній пані продуктів.

Бабуся присвятила життя дітям, але залишилась одна… — написав хлопець.

На відео волонтер прогулюється рівненським ринком. Люди поспішають, роблять покупки. І тут Михайло бачить бабусю в хустині. Дізнається, що вона давно поховала свого чоловіка та дітей, лишилася одна. Жінці 84 роки.

За найнеобхіднішими ліками та продуктами доводиться ходити самотужки, з милицею. Пані зупинялася біля прилавків, розпитувала ціни і йшла далі.

Жінка простягнула гроші, аби розрахуватися за огірки, та почула, що за неї вже заплатили. Так вона побачила хлопця, не встигла навіть і слова сказати, як Михайло дав їй іще сметану, моркву, придбав трохи помідорів. На все це дивилася бабуся, та не купила.

А опісля хлопець дав пенсіонерці 3000 грн та запропонував влаштувати свято — відправити її на таксі додому.

Після шоку бабуся трохи розповіла про себе. У 27 років вона овдовіла, а потім усе своє життя присвятила дітям.

Але діти померли, а я навіть піти до них на кладовище не можу. І нічого не можу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Міша Дідушок | Благодійність (@misha.didushok)

Історія розчулила користувачів своєю добротою. Сам хлопець почав допомагати іншим після того, як помер його тато. Михайло навідується до дитячих будинків, притулків для тварин.

А ще допомагає літнім людям. Знімаючи допомогу на відео, хоче мотивувати до цього й інших.

Раніше ми розповідали, як байкери Ужгорода збирали кошти на дитбудинки.

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