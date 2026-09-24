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Розбили вікно авто та розпилили газовий балончик: у Рівному затримали військових ТЦК

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
У Рівному військові ТЦК побили чоловіка під час перевірки документів: що відомо

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