Розбили вікно авто та розпилили газовий балончик: у Рівному затримали військових ТЦК

У Рівному трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали після конфлікту з 40-річним місцевим жителем. За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів суперечка переросла у бійку. Чоловік дістав травми голови та хімічний опік очей.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Інцидент із ТЦК у Рівному: що відомо

Інцидент із ТЦК у Рівному стався 23 вересня близько 10:00 на вулиці Млинівській під час проведення заходів із мобілізації.

За інформацією правоохоронців, конфлікт виник під час перевірки військово-облікових документів у 40-річного жителя міста, який порушив правила військового обліку.

Як зазначають у прокуратурі, під час суперечки військовослужбовці почали нецензурно висловлюватися, перекрили рух транспорту та влаштували сутичку.

За даними слідства, вони розбили вікно автомобіля та розпилили чоловікові в обличчя газовий балончик. Після цього намагалися силоміць витягнути його із салону. Коли чоловік чинив опір, його побили.

До інциденту із ТЦК у Рівному, за попередніми даними, долучилися не лише військовослужбовці, а й інші особи в цивільному одязі.

Які травми дістав чоловік

Унаслідок конфлікту із ТЦК, 40-річний рівнянин дістав кілька травм. Медики діагностували в нього:

закриту черепно-мозкову травму;

забійну рану та гематоми голови;

хімічний опік очей.

Що загрожує затриманим військовим ТЦК

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Трьох військовослужбовців затримали. Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі поліції Рівненської області за сприяння командування оперативного командування Захід.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події та з’ясовують роль кожного з них. За результатами розслідування діям кожної особи нададуть правову оцінку.

Санкція ч. 4 ст. 296 КК України передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Водночас затримані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Головне фото: Спеціалізована прокуратура у галузі оборони Західного регіону.

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