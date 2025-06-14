Истории Рассказы

Спасла себя и 200 коз! Как Лариса эвакуировалась из Донецкой области, чтобы воплотить мечту жизни

Анастасия Грубрина, журналист сайта 14 июня 2025, 18:00
Лариса Гурова

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