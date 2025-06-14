Спасла себя и 200 коз! Как Лариса эвакуировалась из Донецкой области, чтобы воплотить мечту жизни

Лариса Гурова рассказывает: искала все возможные способы, чтобы спастись из Донецкой области. Использовала друзей, сарафанное радио, Фейсбук. Хотела вырваться из ада и боялась, что ее назвут “ждуном”. Историей женщины поделились LB. Эвакуация стада животных — большое чудо Лариса делится, что ее предки давно жили в Донецкой области, но сейчас ей пришлось сменить родные степи на горы Львовской области. Расстояние от Новохатского до Почаевичей, где она поселилась сейчас, 1200 км. Но уезжать пришлось не одной, а с 200 козами! 13 апреля 2025 года россияне нанесли авиаудар по селу Ларисы. Женщина подпрыгнула вместе с домом. Далее раздались еще несколько взрывов. За все время войны это стало самым ужасным моментом для нее. В этот день Лариса потеряла соседку. Почти три месяца женщина искала убежище вместе с козами.Чтобы кто-то согласился на эвакуацию стада животных — чудо. Нужен не только перевозчик, но и помещение, выпас и сенокосы. Мысль об эвакуации и подготовке засела в голове прошлой осенью. Лариса принялась искать возможности. Конец ноября и, вероятно, подходит конец жизни на этом месте. Обстоятельства усложняются, — написала она в Facebook. Подгонять с выездом стали и военные. Везти сукозных коз женщина побоялась, поэтому решила ждать лучшего случая. В феврале были осмотры жилья в нескольких областях. Но никакое из них для животных не подходило. На майскую публикацию откликнулось много людей. Но люди предлагали помещения, которые нуждались в ремонте. Денег и времени на это у Ларисы не было. Так она вместе с сыном стала рассматривать и другие регионы на Западе страны. Именно в Почаевичах нашелся подходящий вариант. Дальше другая проблема — какой перевозчик возьмет столько животных? 120 тысяч гривен за перевозку животных оплатили неравнодушные. Несмотря на страх за маленьких козочек, все они хорошо перенесли дорогу. Как только удалось спастись, вся громада в Донецкой области стала опасной — россияне постоянно атаковали дронами. Читать по теме Увидела его уже в гробу… История добровольца, закрывшего собой гражданских История добровольца, погибшего, защищая от обстрелов гражданских. Первый год полномасштабный. Тогда еще была надежда на скорейшее окончание этого безумия… Сегодня такого оптимизма нет. Но козы есть. Еще два года назад она общалась с соседями и была убеждена, что россияне никогда не дойдут до ее дома. Даже немцы сюда не ходили! Все надеялись, что к Новохатскому линия фронта не подвинется. За все время козы успели привыкнуть к обстрелам и взрывам. Чтобы выживать, возила на продажу животных прямо под двери до Киева! А в сыроварне, построенной на грантовые деньги, успевала варить сыр. Молоко и сыр Лариса давала военным на блокпостах. Постепенно продвигалась линия фронта и заканчивались деньги. Люди выезжали, а села вокруг приобретали разбитый вид. Женщина цеплялась за дом, тянула до последнего. Писала гранты, выигрывала их и развивала дело, когда над головой летали российские ракеты. Все наработанное можно унести с собой, но не родной край. Коз Лариса называет своей самой дорогой любовью. Делится: как только будет возможность, она вернется домой вместе с ними, в родные степи. В свое село женщина переехала в 2014 году. Вспоминает, как друзья поддерживали референдум. Я хорошо помню, как плакала: “Девочки, что вы делаете, вы толкаете страну в войну”. А они: “Ты глупая, мы через две недели будем в России, а ты будешь сидеть там голая и босая”. И тогда и сейчас поддержкой были животные. — Коза хорошо поддается дрессировке. Она знает свою кличку, понимает некоторые команды. Различает, где свой, где чужой. Несмотря на стереотипы, это действительно способные создания, — рассказывает женщина. Перед тем, как завести животных, она два года изучала зоотехнию и ветеринарию, а затем бизнес-курсы по фермерству. Стала писать научные статьи и пыталась вывести украинскую породу коз. Сейчас Лариса Гурова модерирует страницу Козы Украины, форумы по козоводству. В этом году мне будет уже 66. И я понимаю, что у меня есть еще 10-15 продуктивных лет. За это время должна успеть оставить Украине украинскую породу коз. Я отношусь к этому, как к последнему делу моей жизни. Раньше мы рассказывали, как наши пленные устраивали поэтические вечера в камере. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Донецкая область, Жизненные истории, Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter