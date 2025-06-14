Спасла себя и 200 коз! Как Лариса эвакуировалась из Донецкой области, чтобы воплотить мечту жизни

Лариса Гурова рассказывает: искала все возможные способы, чтобы спастись из Донецкой области. Использовала друзей, сарафанное радио, Фейсбук. Хотела вырваться из ада и боялась, что ее назвут “ждуном”. Историей женщины поделились LB.

Эвакуация стада животных — большое чудо

Лариса делится, что ее предки давно жили в Донецкой области, но сейчас ей пришлось сменить родные степи на горы Львовской области. Расстояние от Новохатского до Почаевичей, где она поселилась сейчас, 1200 км. Но уезжать пришлось не одной, а с 200 козами!

13 апреля 2025 года россияне нанесли авиаудар по селу Ларисы. Женщина подпрыгнула вместе с домом. Далее раздались еще несколько взрывов. За все время войны это стало самым ужасным моментом для нее. В этот день Лариса потеряла соседку. Почти три месяца женщина искала убежище вместе с козами.

Чтобы кто-то согласился на эвакуацию стада животных — чудо. Нужен не только перевозчик, но и помещение, выпас и сенокосы. Мысль об эвакуации и подготовке засела в голове прошлой осенью. Лариса принялась искать возможности.

Конец ноября и, вероятно, подходит конец жизни на этом месте. Обстоятельства усложняются, — написала она в Facebook.

Подгонять с выездом стали и военные. Везти сукозных коз женщина побоялась, поэтому решила ждать лучшего случая. В феврале были осмотры жилья в нескольких областях. Но никакое из них для животных не подходило. На майскую публикацию откликнулось много людей.

Но люди предлагали помещения, которые нуждались в ремонте. Денег и времени на это у Ларисы не было. Так она вместе с сыном стала рассматривать и другие регионы на Западе страны. Именно в Почаевичах нашелся подходящий вариант. Дальше другая проблема — какой перевозчик возьмет столько животных?

120 тысяч гривен за перевозку животных оплатили неравнодушные. Несмотря на страх за маленьких козочек, все они хорошо перенесли дорогу. Как только удалось спастись, вся громада в Донецкой области стала опасной — россияне постоянно атаковали дронами.

Первый год полномасштабный. Тогда еще была надежда на скорейшее окончание этого безумия… Сегодня такого оптимизма нет. Но козы есть.

Еще два года назад она общалась с соседями и была убеждена, что россияне никогда не дойдут до ее дома. Даже немцы сюда не ходили! Все надеялись, что к Новохатскому линия фронта не подвинется. За все время козы успели привыкнуть к обстрелам и взрывам.

Чтобы выживать, возила на продажу животных прямо под двери до Киева! А в сыроварне, построенной на грантовые деньги, успевала варить сыр. Молоко и сыр Лариса давала военным на блокпостах. Постепенно продвигалась линия фронта и заканчивались деньги.

Люди выезжали, а села вокруг приобретали разбитый вид. Женщина цеплялась за дом, тянула до последнего. Писала гранты, выигрывала их и развивала дело, когда над головой летали российские ракеты. Все наработанное можно унести с собой, но не родной край.

Коз Лариса называет своей самой дорогой любовью. Делится: как только будет возможность, она вернется домой вместе с ними, в родные степи. В свое село женщина переехала в 2014 году. Вспоминает, как друзья поддерживали референдум.

Я хорошо помню, как плакала: “Девочки, что вы делаете, вы толкаете страну в войну”. А они: “Ты глупая, мы через две недели будем в России, а ты будешь сидеть там голая и босая”.

И тогда и сейчас поддержкой были животные.

— Коза хорошо поддается дрессировке. Она знает свою кличку, понимает некоторые команды. Различает, где свой, где чужой. Несмотря на стереотипы, это действительно способные создания, — рассказывает женщина.

Перед тем, как завести животных, она два года изучала зоотехнию и ветеринарию, а затем бизнес-курсы по фермерству. Стала писать научные статьи и пыталась вывести украинскую породу коз. Сейчас Лариса Гурова модерирует страницу Козы Украины, форумы по козоводству.

В этом году мне будет уже 66. И я понимаю, что у меня есть еще 10-15 продуктивных лет. За это время должна успеть оставить Украине украинскую породу коз. Я отношусь к этому, как к последнему делу моей жизни.

Раньше мы рассказывали, как наши пленные устраивали поэтические вечера в камере.

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