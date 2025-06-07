Увидела его уже в гробу… История добровольца, закрывшего собой гражданских

За потерями этой войны стоят жизни тысяч украинцев. Каждая такая история, каждый их голос и взгляд, каждое упоминание о человеке — все это пишет наше будущее. Поэтому нам следует не забывать и вспоминать тех, кто отдал жизнь за нас.

Одним из них стал доброволец Александр Бобрушко, погибший в первый месяц после начала полномасштабного вторжения, в окружении областного центра в Черниговской области.

Его историю рассказали в Армии.inform. Мы рассказываем главное, чтобы ты знал (-а) историю своих героев.

Был магнитом добра

Александр был единственным и долгожданным сыном для своей мамы, которая воспитывала его сама после развода с мужем.

Свой военный путь прокладывал сразу после получения среднего образования. Годами учился, получал высшие звания. В 2020 году поступил на заочное обучение в Академию государственной пенитенциарной службы, которое прервала большая война.

Когда в 2022 году началось вторжение россиян с Севера, Востока и Юга, родной город оказался в окружении. Александр вступил в добровольную оборону Чернигова.

Воин погиб недалеко от Пешеходного моста через Десну. Он получил смертельное ранение во время того, как помогал гражданским выбраться из опасности.

Теперь каждый год, в годовщину его гибели, на могилу Александра приходит его рабочая смена в полном составе. Это стало традицией, которую не меняют.

Его коллеги вспоминают: Александр был ответственным и очень энергичным, не конфликтовал ни с кем. Имел спортивные хобби: кикбоксинг, занятия на брусьях.

— У него были серьезные и реальные профессиональные амбиции. Его решение мобилизоваться стало для нас неожиданным, — вспоминает Дмитрий Оришко.

Бывшие коллеги посещают и маму героя Наталью. Для нее потеря единственного сына стала самым болезненным ударом.

Женщина продолжает вести страницу в социальных сетях сына, превратив ее в своеобразный мемориал памяти.

— Сын служил в СИЗО, а когда уехал на войну, так я его и не видела больше, привезли уже в гробу, — делится болью Наталья.

Выносил обгоревшие тела детей

О своем решении идти служить он одной из первых сообщил близкой коллеге Татьяне. Его дважды не отпускали с работы, а потом он нашел аргументы.

Александр снимал комнату в местном общежитии. В марте 2022 г. Россия ударила по нему ракетой, полностью разрушив. Парень присоединился к поисковой команде.

Он выносил обгоревшие трупы, в том числе маленьких детей. Психологически это зрелище его совсем “порвало” и идея воевать стала приоритетной, — вспоминает Татьяна.

Каждая такая история бьет украинцев под дых с новой силой! Раньше мы рассказывали тебе историю женщины, которая потеряла любимого на войне, но решила родить от него ребенка и воспитать сына своими силами.

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