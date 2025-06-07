Історії Розповіді

Побачила його уже у труні… Історія добровольця, який закрив собою цивільних

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Червня 2025, 21:00
Олександр Бобрушко
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь