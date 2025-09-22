Вибігли з хати у цивільному! Бійці розповіли, як росіяни просочувалися на Добропільському напрямку

Фронт тримається на характері та життях наших бійців. Влітку 2025 року росіяни здійснили просочування на Добропільському напрямку, але Сили оборони, зокрема бійці 4 бригади НГУ Рубіж, зупинили окупантів.

Нацгвардійці на бронемашинах знищили малі піхотні групи росіян, а українські розвідники все зачистили.

Більше про це наші герої розповіли у відео Армія.TV. Ми переповідаємо найцікавіше!

Розвідник на псевдо Айбокс пригадує: надійшло завдання виставити рубіж блокування і провести рекогностування місцевості.

— За нашими даними, там було близько 40 цивільних. Ми мали прийти, подивитися, хто там живе, попередити людей, що можливі бойові дії, і перевірити, чи немає там ворога, — розповідає боєць.

Вони обійшли одну вулицю, де зустріли молоду пару і порадили їм виїхати. А ось на іншій вулиці чекала неприємна несподіванка: в одному з подвірʼїв жили чоловік з жінкою, а по дворі бігав собака.

Вони сказали, що зараз привʼяжуть собаку і впустять наших військових. Але з хати вибігло до восьми людей у військовій формі та цивільному одязі, які почали стріляти по оборонцях.

Наша інтуїція не підвела, ми відчули недобре, розійшлися в різні боки. Вони зрозуміли, що це ЗСУ, і почали тікати з села, — каже Айбокс.

Інший боєць, Олександр, пригадує: коли отримали завдання зачистити будівлю, то заскочили окупантів зненацька. Тоді сто патронів відстріляли за одну хвилину!

В одній із хат росіяни облаштували свою логістичну точку — ворожий БК палав ще довго!

— У них була піша логістика, просто дуже розтягнута, я міряв по карті — 26 км по прямій. А все забезпечення — в рюкзаках. І це ж постійно треба було проходити через контакти з нами.

Тож сильно не воювали: якщо натрапляли на якусь позицію, розмикали контакт і обходили її, — додає боєць.

