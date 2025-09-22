Відео Люди

Вибігли з хати у цивільному! Бійці розповіли, як росіяни просочувалися на Добропільському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Вересня 2025, 21:00 2 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь