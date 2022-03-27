Дороги, які краще оминати — найбільш небезпечні напрямки та ситуація в районах Київської області

Від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено та знищено тисячі інфраструктурних об’єктів, деякі міста опинилися в пастці, а люди не можуть виїхати.
В Київській області обсяг руйнувань сягає 49,2%, це близько 500 об’єктів у 34 з 69 громад.
Ними не можна пересуватися, адже є ризик потрапити під ворожі кулі.
Зокрема, вони тривають в Макарівці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, а в селах Білогородка та Святопетрівське обстрілюють “градами” та завдають ракетних ударів.
Гореничі постраждали від міноментих ударів.
Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка перебувають на межі гуманітарної катастрофи.
Броварський район страждає від того, що там розташована ворожа техніка: Баришівська, Калитянська та Великодимерська громадах, а місто Славутич повністю ізолювали.
Якщо вам треба перебратися з одного берега на інший в Києві, тепер це зробити простіше. Ми розповіли про те, як курсуватимуть потяги з правого на лівий берег і навпаки.