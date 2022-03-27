Дороги, які краще оминати — найбільш небезпечні напрямки та ситуація в районах Київської області

Від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено та знищено тисячі інфраструктурних об’єктів, деякі міста опинилися в пастці, а люди не можуть виїхати.

В Київській області обсяг руйнувань сягає 49,2%, це близько 500 об’єктів у 34 з 69 громад.

Небезпечні напрямки

Ними не можна пересуватися, адже є ризик потрапити під ворожі кулі.

Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

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Яка ситуація в районах Києва?

Бучанський район страждає від постійних обстрілів.

Зокрема, вони тривають в Макарівці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, а в селах Білогородка та Святопетрівське обстрілюють “градами” та завдають ракетних ударів.

Гореничі постраждали від міноментих ударів.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

А в Іванківській, Димерській та Поліській громадах Вишгородського району гуманітарна катастрофа вже триває.

Броварський район страждає від того, що там розташована ворожа техніка: Баришівська, Калитянська та Великодимерська громадах, а місто Славутич повністю ізолювали.

У Фастівському районі були обстріли житлових кварталів у селах Новосілки та Тарасівка, а також у місті Боярка. В результаті чого поранено четверо, серед них дитина.

Якщо вам треба перебратися з одного берега на інший в Києві, тепер це зробити простіше. Ми розповіли про те, як курсуватимуть потяги з правого на лівий берег і навпаки.