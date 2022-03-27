Дороги, которые лучше обходить — наиболее опасные направления и ситуация в районах Киевской области

С начала полномасштабного вторжения были повреждены и уничтожены тысячи инфраструктурных объектов, некоторые города оказались в ловушке, а люди не могут уехать.
В Киевской области объем разрушений составляет 49,2%, это около 500 объектов в 34 из 69 общин.
Ими нельзя передвигаться, ведь есть риск попасть во вражеские шары.
В частности, они продолжаются в Макаровке, Буче, Ирпене, Гостомеле, а в селах Белогородка и Святопетровское обстреливают “градами” и наносят ракетные удары.
Горняки пострадали от миноментных ударов.
Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Броварской район страдает от того, что там расположена вражеская техника: Барашевской, Калитянской и Великодымерской общинах, а город Славутич полностью изолировали.
Если вам нужно перебраться с одного берега на другой в Киеве, теперь это проще. Мы рассказали о том, как будут курсировать поезда с правого на левый берег и наоборот.