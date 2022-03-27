Дороги, которые лучше обходить — наиболее опасные направления и ситуация в районах Киевской области

С начала полномасштабного вторжения были повреждены и уничтожены тысячи инфраструктурных объектов, некоторые города оказались в ловушке, а люди не могут уехать.

В Киевской области объем разрушений составляет 49,2%, это около 500 объектов в 34 из 69 общин.

Опасные направления

Ими нельзя передвигаться, ведь есть риск попасть во вражеские шары.

Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Немешаево, Дмитровская община, Макаровская община, Север Вышгородского района Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.

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Какая ситуация в районах Киева?

Бучанский район страдает постоянными обстрелами.

В частности, они продолжаются в Макаровке, Буче, Ирпене, Гостомеле, а в селах Белогородка и Святопетровское обстреливают “градами” и наносят ракетные удары.

Горняки пострадали от миноментных ударов.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка находятся на грани гуманитарной катастрофы.

А в Иванковском, Дымерском и Полесском общинах Вышгородского района гуманитарная катастрофа уже продолжается.

Броварской район страдает от того, что там расположена вражеская техника: Барашевской, Калитянской и Великодымерской общинах, а город Славутич полностью изолировали.

В Фастовском районе были обстрелы жилых кварталов в селах Новоселки и Тарасовка, а также в городе Боярка. В результате чего ранены четверо, среди них ребенок.

Если вам нужно перебраться с одного берега на другой в Киеве, теперь это проще. Мы рассказали о том, как будут курсировать поезда с правого на левый берег и наоборот.