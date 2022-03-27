Тактическое, но контрнаступление: Арестович о позициях ВСУ и что ожидает украинцев в ближайшие недели

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о новостях на фронте 27 марта.

Наши войска начали маленькое, тактическое, но контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают в Киевской и Херсонской областях.

Сейчас главные задачи российских войск: оцепить украинские силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе юга от Херсона.

Это дает украинцам надежду, что мы выбьем врага в районе Киева, Чернигова, Сумской, Харьковской областей. Но это означает потенциальное осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС.

Арестович предупредил, что ближайшие неделю-две новости на фронте будут неравномерными. Возможны как сообщения о победах и контрнаступлении ВСУ, так и о сложной ситуации на определенных участках, в частности, на Востоке.

Смотри полный брифинг Арестовича.

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