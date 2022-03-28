Пожар тушили более 12 часов. Последствия взрыва на львовской нефтебазе

Львов приходит в себя после ракетных обстрелов. Накануне в городе дважды раздавались взрывы.

Первые две ракеты попали в нефтебазу, через несколько часов в другом районе города упали еще две.

Пять человек обратились в больницу, к счастью, обошлось без жертв. Тем не менее сильно пострадала критическая инфраструктура города.

По сообщению военной администрации — нефтебаза полностью разрушена, спасатели тушили пожар более 12 часов и только к утру удалось обуздать пламя.

От ударной волны разбило окна в двух школах, детсаде и подъезде жилого дома.

Коммунальщики до сих пор убирают битые стекла вокруг домов, выбитые окна обещают установить в течение нескольких дней.

Ранее Алексей Арестович в своем брифинге рассказывал о позициях ВСУ и что ждет нас в ближайшие недели.