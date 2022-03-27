Україна знову опинилася під обстрілами окупантів. Про напрямки російських ракет 27 березня

Майже по всій країні пролунала повітряна тривога. Увечері потужні вибухи було чути в Луцьку та Харкові. Удень окупанти продовжували гатити по мирних українських містах.

У бік Одеси вони випустили дві ракети. Жодна з них не влучила в ціль завдяки роботі нашої протиповітряної оборони.

Трьома крилатими ракетами ворог намагався бомбардувати Миколаївщину, але також безуспішно.

Сьогодні окупанти особливо активно гатили по містах та селах на сході. На Луганщині від обстрілів загинула одна дитина, дві людини поранено.

Ворог не припиняє спроб взяти міста Маріуполь, Чернігів, Суми. Там від бомбардувань щодня є поранені та загиблі. Підрахувати точну кількість неможливо через постійні обстріли.

Для боротьби України з агресором працює і СБУ. Нещодавно вона викрила роботу диверсійних груп по всій Україні.