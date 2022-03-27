Україна

Україна знову опинилася під обстрілами окупантів. Про напрямки російських ракет 27 березня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Березня 2022, 00:05

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