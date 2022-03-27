Украина снова оказалась под обстрелами оккупантов. О направлениях российских ракет 27 марта

Почти по всей стране раздалась воздушная тревога. Вечером мощные взрывы были слышны в Луцке и Харькове. Днем оккупанты продолжали бить по мирным украинским городам.

В сторону Одессы они выпустили две ракеты. Ни одна из них не попала в цель благодаря работе нашей противовоздушной обороны.

Тремя крылатыми ракетами враг пытался бомбить Николаевщину, но тоже безуспешно.

Сегодня оккупанты особенно активно били по городам и селам на востоке. В Луганской области от обстрелов погиб один ребенок, два человека ранены.

Враг не прекращает попытки взять города Мариуполь, Чернигов, Сумы. Там от бомбежек ежедневно ранены и погибли. Подсчитать точное количество невозможно из-за постоянных обстрелов.

В борьбе Украины с агрессором очень хорошо работает СБУ. Недавно она разоблачила работу диверсионных групп по всей Украине.