Задержали не одного диверсанта. Как СБУ разоблачила подрывников власти в разных регионах Украины

СБУ разоблачила координатора диверсионных групп РФ в Харьковской области и коллаборанта, который хотел получить должность в оккупационных властях на Днепропетровской области.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, Служба Безопасности системно и методично противодействует диверсионно подрывным проявлениям, которые сопровождают боевые действия на территории Украины.

Ведь таким образом, враг пытается повлиять на ход войны и настроения граждан.

Харьков

Спецназовцы СБУ задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки “Л/ДНР” в регионе.

Одесская область

СБУ во взаимодействии со спецслужбой Молдовы разоблачила транснациональную ОПГ, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.

Днепр

СБУ задержала коллаборанта, который хотел возглавить оккупационную администрацию. Он собирал данные о работниках объекта критической инфраструктуры Днепра, их политической ориентированности и уровне лояльности к РФ.

Полтавская область

СБУ обнаружила коллаборантку, агитировавшую за захват оккупантами украинских городов, и заблокировала ботоферму.

Ивано-Франковская область

Разоблачена агитаторша, которая распространяла антиукраинский контент в соцсетях. А в первый день войны отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.

Украинские военные уже имеют маленькие победы. Не так давно они взяли в кольцо Ирпень и смогли освободить Тростянец.