Затримали не одного диверсанта. Як СБУ викрила підривників влади в різних регіонах України

СБУ викрила координатора диверсійних груп РФ на Харківщині та колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами Служба Безпеки системно та методично протидіє диверсійно підривним проявам, які супроводжують бойові дії на території України.

Адже таким чином ворог намагається вплинути на хід війни та настрої громадян.

Харків

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання “Л/ДНР” у регіоні.

Одеська область

СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне ОЗУ, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

Дніпро

СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об’єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.

Полтавська область

СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст і заблокувала ботоферму.

Івано-Франківська область

Викрито агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.

Українські військові вже мають маленькі перемоги. Не так давно вони взяли в кільце Ірпінь та змогли звільнити Тростянець.