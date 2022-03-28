Месяц находился в оккупации врага. Как Тростянец возвращается к жизни и получает помощь

В Сумской области прошли первые спокойные сутки с начала полномасштабного наступления России на Украину. Украинские Вооруженные силы освободили Тростянец, месяц находившийся в полной оккупации.

Выгнали из города так называемую “элиту” российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию — и так, что танкисты убежали на ворованных машинах.

Город неделю жил без еды, оккупанты не позволяли доехать гуманитарной помощи. При любой попытке уехать, даже в соседнее село — расстреливали.

После разгрома в русской верхушке очевидно уже не могли закрывать глаза на провалы “второй армии мира” — уволили командующего первой танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, а один из командиров полков не выдержал и совершил самоубийство.

Тростянец приходит в себя от путинской орды, в город наконец-то завезли гуманитарную помощь. В городе осталось около 10 тыс. человек, им сразу привезли пищу, лекарства и оказали медицинскую помощь.

В Тростянце крупные разрушения полностью уничтожена местная кондитерская фабрика и жилые дома. Городские власти призывают не спешить возвращаться в город.

Недавно произошел пожар на нефтебазе Львова. Он произошел в результате обстрела российскими ракетами. Местные власти сообщают — нефтебаза полностью уничтожена.