Преступления военного времени: объясняем, какую информацию нельзя распространять во время войны

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Верховная Рада проголосовала за ведение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о военной международной помощи и перемещении ВСУ и других военных формирований.

Теперь такая деятельность будет считаться преступлением. Распространение такой информации наносит ущерб Украине, поскольку враг мониторит ее и делает все возможное, чтобы оказание помощи не состоялось, а перемещение украинских войск не было успешным.

Что означает несанкционированное распространение информации

Речь идет именно о распространении информации во время военного положения всеми возможными каналами: СМИ, интернет, заявления и письма адресованные третьим лицам, публичные выступления или распространение открыток.

Несанкционированное распространение означает, что информация опубликована до того, как ее официально обнародовал Генштаб ВСУ или без его письменного разрешения.

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Не считается преступлением, если вы передаете эту информацию правоохранительным органам или непосредственно лицу, к которому эта информация касается.

Распространение об оборонных или наступательных действиях украинских войск приводит к увеличению потерь личного состава ВСУ и активизации врага.

Правила распространения информации во время военного положения

Только после того, как Генштаб ВСУ официально обнародовал информацию об определенной оборонительной или наступательной операции, ее можно распространять, давать оценочные суждения, обсуждать и высказывать мнения экспертные, профессиональные или блогерские.

К тому же во время военного состояния информация о ходе боевых действий, оборонных и наступательных операциях запрещена к распространению в интересах безопасности нашего государства.

Напомним, ранее Минобороны рассказали о рекордном количестве ракет, выпущенных по Украине, и объяснили, о чем это может свидетельствовать.