Ще одна маленька перемога! Звільнено місто Ірпінь

Збройні сили України звільняють українські міста від окупантів. Сьогодні Олександр Маркушин повідомив про звільнення Ірпеня.

У нас сьогодні приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка.

Проте мер міста звернувся до громадян та сказав, що поки повертатися в місто не можна.

— Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти й звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади. І ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь — це Україна!, — підкреслив мер міста.

Маркушин подякував військовослужбовцям Збройних сил України, ТрО, підрозділам Національної поліції.

Наші військові також звільнили Тростянець від окупації. Раніше ми розповідали, як місто повертається до життя.