Еще одна маленькая победа! Освобожден город Ирпень

Вооруженные силы Украины освобождают украинские города от оккупантов. Сегодня Александр Маркушин сообщил об уходе Ирпеня.

У нас сегодня хорошие новости. Сегодня освобожден Ирпень. Сейчас идет зачистка.

Однако мэр города обратился к гражданам и сказал, что пока возвращаться в город нельзя.

— Мы закрепляемся на наших новых рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения. И мы будем мужественно защищать его. Ирпень — это Украина!, — подчеркнул мэр города.

Маркушин поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Украины, ТрО, подразделения Национальной полиции.

Наши военные освободили Тростянец от оккупации. Раньше мы рассказывали, как город возвращается к жизни.