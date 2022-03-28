Еще одна маленькая победа! Освобожден город Ирпень

Вооруженные силы Украины освобождают украинские города от оккупантов. Сегодня Александр Маркушин сообщил об уходе Ирпеня.
У нас сегодня хорошие новости. Сегодня освобожден Ирпень. Сейчас идет зачистка.
У нас сегодня хорошие новости. Сегодня освобожден Ирпень. Сейчас идет зачистка.
Однако мэр города обратился к гражданам и сказал, что пока возвращаться в город нельзя.
— Мы закрепляемся на наших новых рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения. И мы будем мужественно защищать его. Ирпень — это Украина!, — подчеркнул мэр города.
Маркушин поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Украины, ТрО, подразделения Национальной полиции.
Наши военные освободили Тростянец от оккупации. Раньше мы рассказывали, как город возвращается к жизни.