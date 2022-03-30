Конкретный результат войны определят ВСУ: Арестович о переговорах Украины и России

Сразу после озвучивания результатов переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле все быстро пытались понять, о чем договорились обе стороны.

Кто-то успел понервничать, пока длились разговоры между дипломатами. Кому-то не понравились возможные договоренности еще до того, как их проанализировали.

Чтобы избежать недоразумений между государством и гражданами, наш традиционный успокаивающий пятый элемент на этой войне, или, как записано в документах, Алексей Арестович объяснил, как будет определяться результат всей войны и почему не стоит ни нервничать, ни слишком расслабляться.

Конкретный результат войны определят преимущественно ВСУ и другие силы обороны. На поле боя.

Учитывая наш опыт, несмотря на все переговоры, российские войска били и будут продолжать уничтожать украинские города вплоть до конца войны.

Мы тоже бьем — и наступающим, и уходящим. Сильно.

Однако важно быть бдительными. Поскольку тот факт, что оккупанты потерпели неудачу под Киевом и на севере страны, отнюдь не означает, что победа будет скорой.

Это также не может быть даже намеком на то, что действия украинской армии и наши собственные довольно легкие, а потерь или проблем вообще не существует.

Да, враг становится в оборону под Херсоном. Однако нас еще ждет грандиозная битва в зоне ООС, где нашим войскам очень непросто.

У нас тоже есть проблемы. И очень серьезные. Защитники Мариуполя принимают тяжелые уличных бои, а город до сих пор в окружении.

Переговоры — это отдельная тема

Однако именно благодаря успехам на фронте, которые невозможно отрицать, нашим дипломатам удается договариваться о более выгодных условиях для страны.

Сейчас у наших делегатов серьезный успех в переговорном процессе — во всех линиях консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.

Когда-то переговорная и военная линия сойдутся, и это однозначно будет победа Украины.

Однако переговоры не замедлят войну и не отменят. Это отдельная линия, готовящая будущее мирное соглашение.

Любая война, даже столетняя, заканчивается мирным соглашением.

Украина выиграла в промежуточной редакции не просто сделку, более выгодную для нас, чем для РФ. Нашим делегатам удалось улучшить позицию по всем параметрам, по сравнению даже не с сегодняшним уровнем, а по состоянию на 23 февраля.

Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий. Теперь они у нас есть.

Это, конечно же, улучшенный аналог 5 статьи НАТО. Те государства, которые уже видели эту войну и знают, что она может повториться, будут давать гарантии безопасности для Украины.

Многие беспокоятся, что Путин воспользуется переговорами для накопления сил. Забывая, что он их проигрывает именно потому, что теряет преимущество и на поле боя.

Война продолжается, поэтому держимся вместе и продолжаем борьбу.

Ранее мы рассказывали, чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 года.