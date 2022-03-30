Конкретный результат войны определят ВСУ: Арестович о переговорах Украины и России

Сразу после озвучивания результатов переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле все быстро пытались понять, о чем договорились обе стороны.
Кто-то успел понервничать, пока длились разговоры между дипломатами. Кому-то не понравились возможные договоренности еще до того, как их проанализировали.
Чтобы избежать недоразумений между государством и гражданами, наш традиционный успокаивающий пятый элемент на этой войне, или, как записано в документах, Алексей Арестович объяснил, как будет определяться результат всей войны и почему не стоит ни нервничать, ни слишком расслабляться.
Конкретный результат войны определят преимущественно ВСУ и другие силы обороны. На поле боя.
Конкретный результат войны определят преимущественно ВСУ и другие силы обороны. На поле боя.
Учитывая наш опыт, несмотря на все переговоры, российские войска били и будут продолжать уничтожать украинские города вплоть до конца войны.
Мы тоже бьем — и наступающим, и уходящим. Сильно.
Мы тоже бьем — и наступающим, и уходящим. Сильно.
Однако важно быть бдительными. Поскольку тот факт, что оккупанты потерпели неудачу под Киевом и на севере страны, отнюдь не означает, что победа будет скорой.
Это также не может быть даже намеком на то, что действия украинской армии и наши собственные довольно легкие, а потерь или проблем вообще не существует.
Да, враг становится в оборону под Херсоном. Однако нас еще ждет грандиозная битва в зоне ООС, где нашим войскам очень непросто.
У нас тоже есть проблемы. И очень серьезные. Защитники Мариуполя принимают тяжелые уличных бои, а город до сих пор в окружении.
Однако именно благодаря успехам на фронте, которые невозможно отрицать, нашим дипломатам удается договариваться о более выгодных условиях для страны.
Сейчас у наших делегатов серьезный успех в переговорном процессе — во всех линиях консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.
Когда-то переговорная и военная линия сойдутся, и это однозначно будет победа Украины.
Однако переговоры не замедлят войну и не отменят. Это отдельная линия, готовящая будущее мирное соглашение.
Любая война, даже столетняя, заканчивается мирным соглашением.
Любая война, даже столетняя, заканчивается мирным соглашением.
Украина выиграла в промежуточной редакции не просто сделку, более выгодную для нас, чем для РФ. Нашим делегатам удалось улучшить позицию по всем параметрам, по сравнению даже не с сегодняшним уровнем, а по состоянию на 23 февраля.
Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий. Теперь они у нас есть.
Это, конечно же, улучшенный аналог 5 статьи НАТО. Те государства, которые уже видели эту войну и знают, что она может повториться, будут давать гарантии безопасности для Украины.
Многие беспокоятся, что Путин воспользуется переговорами для накопления сил. Забывая, что он их проигрывает именно потому, что теряет преимущество и на поле боя.
Война продолжается, поэтому держимся вместе и продолжаем борьбу.
Ранее мы рассказывали, чем закончились переговоры Украины и России 29 марта 2022 года.