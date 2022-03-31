Карта боевых действий в Украине и оперативная информация от Генштаба ВСУ

Тридцать пять суток прошло очень непросто. Кто-то считал, что только для нас, но оккупанты терпят значительные потери как в физическом, так и моральном планах.
Однако ситуация до сих пор остается угрожающей определенным направлениям, поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о временно опасных территориях.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ предупреждает, что в ближайшее время ожидается усиление оккупантами огня по украинским подразделениям для перемещения своих войск и последующей блокировки Чернигова.
В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия.
В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия.
Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.
Враг пытался проводить штурмовые действия в районах Попасной, Рубежного, Новобахмутовки, Марьинки, Золотой Нивы. Однако безуспешно.
Войско оккупантов продолжает блокировать Харьков и вести артиллерийские обстрелы города. Перемещает артиллерийские подразделения в районе Изюма.
Противник начал подготовку к проведению референдума по созданию так называемой “херсонской народной республики”.
На Южнобужском направлении противник пытается вести наступательные действия в районе Александровки.
На Южнобужском направлении противник пытается вести наступательные действия в районе Александровки.
В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования Калибр. В военно-морской базе Севастополь завершен пополнение боекомплекта КРМБ типа Калибр на фрегате Адмирал Макаров.
Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для участия в войне. Однако возможности оккупантов исчерпываются.
Командование вооруженных сил РФ с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров.
Напомним, ранее Алексей Арестович объяснил, как будет определяться исход всей войны и почему не стоит ни нервничать, ни слишком расслабляться.