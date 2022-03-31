Карта боевых действий в Украине и оперативная информация от Генштаба ВСУ

Тридцать пять суток прошло очень непросто. Кто-то считал, что только для нас, но оккупанты терпят значительные потери как в физическом, так и моральном планах.

Однако ситуация до сих пор остается угрожающей определенным направлениям, поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о временно опасных территориях.

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине на 30 марта

Оперативная обстановка в Украине на 30 марта 2022 года

Генштаб ВСУ предупреждает, что в ближайшее время ожидается усиление оккупантами огня по украинским подразделениям для перемещения своих войск и последующей блокировки Чернигова.

В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия.

Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

Враг пытался проводить штурмовые действия в районах Попасной, Рубежного, Новобахмутовки, Марьинки, Золотой Нивы. Однако безуспешно.

Войско оккупантов продолжает блокировать Харьков и вести артиллерийские обстрелы города. Перемещает артиллерийские подразделения в районе Изюма.

Противник начал подготовку к проведению референдума по созданию так называемой “херсонской народной республики”.

На Южнобужском направлении противник пытается вести наступательные действия в районе Александровки.

В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования Калибр. В военно-морской базе Севастополь завершен пополнение боекомплекта КРМБ типа Калибр на фрегате Адмирал Макаров.

Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для участия в войне. Однако возможности оккупантов исчерпываются.

Командование вооруженных сил РФ с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров.

Напомним, ранее Алексей Арестович объяснил, как будет определяться исход всей войны и почему не стоит ни нервничать, ни слишком расслабляться.