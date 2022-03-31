Украина

Карта боевых действий в Украине и оперативная информация от Генштаба ВСУ

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 марта 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Больше видео
0:03:25
Окупанти викрали 12-річну дитину - звернення її дідуся Олександра Обедінського до світу
Похитили 12-летнюю Киру и держат в Донецке: обращение дедушки сироты к миру
0:05:19
звернення Зеленського 30 березня
Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Обращение Зеленского 30 марта
0:02:41
Ситуація у Тростянці 30.03.2022
Освобожденный Тростянец приходит в себя после месяца оккупации: как живет городок сейчас
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Оккупанты продолжают похищать людей на Запорожье: ситуация в области
Смотреть больше

Последние видео
Дипломатичні перемоги України 30 березня

Вместо демилитаризации – депутинизация. Чем радует сегодня украинцев дипломатический фронт
0:03:25
Окупанти викрали 12-річну дитину - звернення її дідуся Олександра Обедінського до світу
Похитили 12-летнюю Киру и держат в Донецке: обращение дедушки сироты к миру
0:05:14
Нова пошта
Как работает Новая почта в условиях войны: отделения и скорость доставки
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
Карта боевых действий в Украине и оперативная информация от Генштаба ВСУ
Які країни приймають біженців з України 2022
Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам
0:05:19
звернення Зеленського 30 березня
Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Обращение Зеленского 30 марта
0:02:41
Ситуація у Тростянці 30.03.2022
Освобожденный Тростянец приходит в себя после месяца оккупации: как живет городок сейчас
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Оккупанты продолжают похищать людей на Запорожье: ситуация в области
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретный результат войны определят ВСУ: Арестович о переговорах Украины и России
Больше видео
Нова пошта
Читать дальше
Как работает Новая почта в условиях войны: отделения и скорость доставки
Які країни приймають біженців з України 2022
Читать дальше
Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь