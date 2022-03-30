Звільнений Тростянець оговтується після місяця окупації: як живе містечко зараз

Містечко Тростянець, що в Сумській області, перебувало під контролем російських окупантів з 24 лютого до 26 березня.

Журналісти Радіо Свобода напередодні побували у звільненому від рашистів населеному пункті та поспілкувалися з жителями, військовими та заступником міського голови.

Дорогою вони звернули увагу на масштаби втрат окупантів: обабіч стоїть купа знищеної або покинутої російської військової техніки.

Дивися, яка ситуація зараз у Тростянці.

Тим часом ситуація в Запорізькій області 30.03.2022 неспокійна. На деяких ділянках йдуть бої. Російські загарбники зазнають втрат: минулої доби ЗСУ знищили 18 окупантів, один танк, п’ять БТРів та систему Град.