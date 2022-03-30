Україна

Звільнений Тростянець оговтується після місяця окупації: як живе містечко зараз

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Березня 2022, 23:02

Більше відео
0:05:12
звернення Зеленського 30 березня
Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Звернення Зеленського 30 березня
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі: ситуація в області
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії
0:03:48
Російські ракети в Харкові
Браковані ракети “другої армії світу”. Чому снаряди Росії навіть не розриваються
Дивитись більше

Останні відео
Які країни приймають біженців з України 2022

Гостинність Європи — які країни приймають біженців з України за спрощеними процедурами
0:05:12
звернення Зеленського 30 березня
Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Звернення Зеленського 30 березня
0:02:41
Ситуація у Тростянці 30.03.2022
Звільнений Тростянець оговтується після місяця окупації: як живе містечко зараз
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі: ситуація в області
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії
0:03:06
Київська Мадонна - як киянку Тетяну побачили мільйони людей з усього світу
Символ материнської незламності: як Мадонна з метро надихнула художників
0:03:48
Російські ракети в Харкові
Браковані ракети “другої армії світу”. Чому снаряди Росії навіть не розриваються
0:03:29
Ситуація на Київщині 30 березня 2022
ЗСУ відкидають окупантів до білоруського кордону — яка нині ситуація на Київщині
0:02:40
Миколаїв оговтується після ракетного обстрілу та розбирає завали
Зруйновані будинки та розтрощена ОДА: як Миколаїв оговтується після ракетного удару
Більше відео
звернення Зеленського 30 березня
Читати далі
Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Звернення Зеленського 30 березня
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Читати далі
Окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі: ситуація в області

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь