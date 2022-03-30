Окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі: ситуація в області

У Запорізькій області ситуація неспокійна. На деяких ділянках йдуть бої. Російські загарбники зазнають втрат: минулої доби ЗСУ знищили 18 окупантів, один танк, п’ять БТРів та систему Град.

Тому окупанти вдаються до підлих дій та продовжують викрадати людей, які не зголосилися скоритися їхній владі. Напередодні у Приморську терористи взяли у полон голову місцевої громади Олександра Кошалевича.

А у Розівці схопили запорізьку журналістку Ірину Дубченко. Нині вона у Донецьку, де псевдовлада інкримінує їй підтримку нашої армії. Сестра Ірини вже звернулася до світової спільноти та президента України із закликом про допомогу.

У тимчасово окупованому Мелітополі відбувається плутанина з псевдомерами. Окрім призначеної окупантами Галини Данильченко, там з’явився ще один псевдоочільник міста — Володимир Рогов. Щодо нього порушено кримінальне провадження за колабораціонізм. Йому загрожує до десяти років за ґратами.

Ці люди підвели Мелітополь до порогу гуманітарної кризи. Рашисти блокують гуманітарні вантажі із Запоріжжя. Зв’язок і інтернет у місті відсутні.

Ворог гатить по Миколаєву з першого дня повномасштабної війни. Цілить як по військових об’єктах, так і по житлових кварталах. Вщент зруйновані кілька десятків будинків. Дивися, як Миколаїв оговтується після ракетного обстрілу та розбирає завали.