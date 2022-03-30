Оккупанты продолжают похищать людей на Запорожье: ситуация в области

В Запорожской области ситуация неспокойная. На некоторых участках идут бои. Российские захватчики несут потери: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 18 оккупантов, один танк, пять БТРов и систему Град.

Поэтому оккупанты прибегают к подлым действиям и продолжают похищать людей, которые не согласились покориться их власти. Накануне в Приморске террористы взяли в плен главу местной общины Александра Кошалевича.

А в Розовке схватили запорожскую журналистку Ирину Дубченко. Сейчас она в Донецке, где псевдовласть инкриминирует ей поддержку нашей армии. Сестра Ирины уже обратилась к мировому сообществу и президенту Украины с призывом о помощи.

Во временно оккупированном Мелитополе происходит путаница с псевдомерами. Кроме назначенной оккупантами Галины Данильченко, там появился еще один псевдоочельник города — Владимир Рогов. По нему возбуждено уголовное дело за коллаборационизм. Ему грозит до десяти лет за решеткой.

Эти люди подвели Мелитополь к порогу гуманитарного кризиса. Рашисты блокируют гуманитарные грузы из Запорожья. Связь и Интернет в городе отсутствуют.

Враг бьет по Николаеву с первого дня полномасштабной войны. Целит как по военным объектам, так и по жилым кварталам. Полностью разрушены несколько десятков домов. Смотри, как Николаев приходит в себя после ракетного обстрела и разбирает завалы.