Освобожденный Тростянец приходит в себя после месяца оккупации: как живет городок сейчас

Городок Тростянец, что в Сумской области, находился под контролем российских оккупантов с 24 февраля по 26 марта.

Журналисты Радио Свобода побывали в освобожденном от рашистов населенном пункте и пообщались с жителями, военными и заместителем городского главы.

По дороге они обратили внимание на масштабы потерь оккупантов: с обеих сторон трассы стоит куча уничтоженной или заброшенной российской военной техники.

Смотри, какая ситуация сейчас в городе.

Тем временем, ситуация в Запорожской области 30.03.2022 беспокойна. На некоторых участках идут бои. Российские захватчики несут потери: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 18 оккупантов, один танк, пять БТРов и систему Град.