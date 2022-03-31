Об Ирпене, отводе российских войск и посевной в Киевской области — рассказывает генерал-лейтенант Павлюк

Генерал-лейтенант и глава Киевской военной администрации Александр Павлюк рассказал, что происходит в Киевской области 31 марта и почему до сих пор нельзя возвращаться в Ирпень.

Почему нельзя возвращаться в Ирпень

Наши войска заняли Ирпень, но Буча пока под контролем противника — там закрепилась Росгвардия. Постоянно идет минометный обстрел, прежде всего, по логистическим трассам, откуда можно заехать в город, — рассказывает Павлюк.

Поэтому возвращаться в город гражданским пока небезопасно. Ситуация изменится, когда освободят Бучу от рашистов.

Кроме того, Ворзель и Гостомель находятся под оккупацией.

Действительно ли российские войска частично отводятся

Колонны из сотен российской военной техники покидают Киевскую область в направлении России для восстановления боеспособности.

Пленные подтверждают, что в некоторых подразделениях осталось 20-30% личного состава, — отмечает генерал-лейтенант.

Тем временем в области началась посевная кампания. Подробности смотри в видео.

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