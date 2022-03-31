Бронемашини Bushmaster, санкції, відновлення України: звернення Зеленського до парламенту Австралії

У четвер, 31 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту і народу Австралії.

Під час свого виступу глава держави нагадав про небезпеку застосування Росією ядерної зброї та зауважив, що у світі не лишилося безпечних місць через агресію РФ.

– Бо така природа зла – воно може миттєво здолати будь-яку відстань і будь-які бар’єри.

За словами глави держави, Росія вже повернула світу найгірші сторінки ХХ століття і не планує на цьому зупинятися. Ба більше – цей приклад хочуть наслідувати інші держави. Тож:

Доля глобальної безпеки вирішується зараз.

Росію потрібно притягнути до відповідальності та максимально збільшити санкційне навантаження. Але на сьогодні інструментів, аби негайно притягнути Москву до відповідальності за скоєне немає.

– Потрібні нові санкції проти Росії, потужні санкції.

Поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря, вона повинна платити найвищу ціну.

Зеленський заявив, що:

Жоден російський корабель не повинен допускатися у порти вільного світу.

Купувати російську нафту – означає оплачувати руйнацію основ глобальної безпеки.

Будь-яка бізнес-активність із Росією має бути повністю зупинена.

Жодного долара на знищення людей!– закликав президент України.

В Австралії він попросив підтримки, але не лишень санкціями. Йшлося і про можливість долучитися до відновлення України, зокрема морських портів і міста Херсон.

А ще глава держави нагадав про австралійські бронемашини Bushmaster, які могли б потішити українських воїнів та посилити їхні позиції на полі бою.

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