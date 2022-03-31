Бронемашини Bushmaster, санкції, відновлення України: звернення Зеленського до парламенту Австралії

У четвер, 31 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту і народу Австралії.
Під час свого виступу глава держави нагадав про небезпеку застосування Росією ядерної зброї та зауважив, що у світі не лишилося безпечних місць через агресію РФ.
– Бо така природа зла – воно може миттєво здолати будь-яку відстань і будь-які бар’єри.
За словами глави держави, Росія вже повернула світу найгірші сторінки ХХ століття і не планує на цьому зупинятися. Ба більше – цей приклад хочуть наслідувати інші держави. Тож:
Доля глобальної безпеки вирішується зараз.
Доля глобальної безпеки вирішується зараз.
Росію потрібно притягнути до відповідальності та максимально збільшити санкційне навантаження. Але на сьогодні інструментів, аби негайно притягнути Москву до відповідальності за скоєне немає.
– Потрібні нові санкції проти Росії, потужні санкції.
Поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря, вона повинна платити найвищу ціну.
Поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря, вона повинна платити найвищу ціну.
Зеленський заявив, що:
Жодного долара на знищення людей!– закликав президент України.
Жодного долара на знищення людей!– закликав президент України.
В Австралії він попросив підтримки, але не лишень санкціями. Йшлося і про можливість долучитися до відновлення України, зокрема морських портів і міста Херсон.
А ще глава держави нагадав про австралійські бронемашини Bushmaster, які могли б потішити українських воїнів та посилити їхні позиції на полі бою.
Фото: defensie.nl
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