Бронемашины Bushmaster, санкции, восстановление Украины — обращение Зеленского к парламенту Австралии

В четверг, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Австралии.

Во время своего выступления глава государства напомнил об опасности применения Россией ядерного оружия и отметил, что в мире не осталось безопасных мест из-за агрессии РФ.

– Такая природа зла – оно может мгновенно преодолеть любое расстояние и любые барьеры, — убежден Зеленский.

По его словам, Россия уже вернула миру самые ужасные страницы ХХ века и не планирует на этом останавливаться. Более того – подобному примеру хотят следовать другие государства.

Судьба глобальной безопасности решается сейчас.

Россию следует привлечь к ответственности и максимально увеличить санкционную нагрузку. Но на сегодняшний день инструментов, чтобы немедленно привлечь Москву к ответственности за содеянное нет.

Нужны новые санкции против России, мощные санкции.

Пока она не откажется от ядерного шантажа, от блокады моря, она должна платить наивысшую цену.

Зеленский также заявил, что:

Ни один русский корабль не должны пропускать в порты свободного мира.

Покупать российскую нефть означает оплачивать разрушение основ глобальной безопасности.

Любая бизнес-активность с Россией должна быть полностью остановлена.

Ни единого доллара на уничтожение людей! – призвал президент Украины.

У Австралии он попросил поддержки, но не только посредством санкций. Речь шла и о возможности приобщиться к восстановлению Украины, в частности морских портов и города-героя Херсона.

А еще глава государства напомнил об австралийских бронемашинах Bushmaster, которые могли бы порадовать украинских воинов и усилить их позиции на поле боя.

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