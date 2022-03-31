Бронемашины Bushmaster, санкции, восстановление Украины — обращение Зеленского к парламенту Австралии

В четверг, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Австралии.
Во время своего выступления глава государства напомнил об опасности применения Россией ядерного оружия и отметил, что в мире не осталось безопасных мест из-за агрессии РФ.
– Такая природа зла – оно может мгновенно преодолеть любое расстояние и любые барьеры, — убежден Зеленский.
По его словам, Россия уже вернула миру самые ужасные страницы ХХ века и не планирует на этом останавливаться. Более того – подобному примеру хотят следовать другие государства.
Судьба глобальной безопасности решается сейчас.
Судьба глобальной безопасности решается сейчас.
Россию следует привлечь к ответственности и максимально увеличить санкционную нагрузку. Но на сегодняшний день инструментов, чтобы немедленно привлечь Москву к ответственности за содеянное нет.
Нужны новые санкции против России, мощные санкции.
Пока она не откажется от ядерного шантажа, от блокады моря, она должна платить наивысшую цену.
Пока она не откажется от ядерного шантажа, от блокады моря, она должна платить наивысшую цену.
Зеленский также заявил, что:
Ни единого доллара на уничтожение людей! – призвал президент Украины.
Ни единого доллара на уничтожение людей! – призвал президент Украины.
У Австралии он попросил поддержки, но не только посредством санкций. Речь шла и о возможности приобщиться к восстановлению Украины, в частности морских портов и города-героя Херсона.
А еще глава государства напомнил об австралийских бронемашинах Bushmaster, которые могли бы порадовать украинских воинов и усилить их позиции на поле боя.
Фото: defensie.nl
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